Le PQ entrevoit des percées historiques en Estrie

«Le rouge a descendu beaucoup! Les gens se sont réfugiés vers le bleu pâle, mais ils commencent peut-être à réaliser qu’ils peuvent raffiner leur choix en choisissant le Parti québécois», lance, en riant, le président régional de l’Estrie pour le Parti québécois (PQ), Jacques Gagnon.

Avec ces termes chromatiques, M. Gagnon fait évidemment référence au rouge du Parti libéral du Québec (PLQ) et au bleu pâle de la Coalition avenir Québec (CAQ).

La troupe de François Legault possède, depuis 2018, six des sept circonscriptions de la région, alors que le PLQ a eu une forte présence en Estrie dans les cinquante dernières années, si bien que des circonscriptions comme Mégantic, Richmond ou Brome-Missisquoi n’ont jamais eu de députés péquistes. Dans Orford, entre la création de la circonscription en 1972 et la victoire du caquiste Gilles Bélanger en 2018, tous les députés sans exception étaient issus du PLQ.

Seule la circonscription de Johnson, qui comptait jusqu’à 2011 une partie de son territoire en Estrie, a appuyé le PQ plus souvent, notamment avec le duo père-fils de Claude et Étienne-Alexis Boucher.

Députée de Sherbrooke entre 1994 et 1998 et de Taillon entre 2006 et 2014, Marie Malavoy convient que la base solide du PQ n'est pas en Estrie, mais que cette région pourrait se laisser charmer en 2026. (Archives La Tribune)

«Le fond du Parti québécois n’est pas en Estrie. Le vrai fond durable n’est pas ici, clairement. Néanmoins, il y a un fond prêt à se réveiller pour le Parti québécois en région. À preuve : en 1995, le référendum a été gagné en Estrie, ce qui est assez extraordinaire compte tenu de la défaite au plan national», analyse l’ex-députée péquiste de Sherbrooke Marie Malavoy.

«Les Estriens ne seront pas, ajoute-t-elle, au-devant la parade. Mais ils peuvent la joindre, je crois. Or, dans une parade, ce qui compte, ce sont ceux qui se joignent, justement. Les régions comme l’Estrie peuvent faire la différence entre une victoire et une défaite.»

Et la victoire pour le PQ semble de plus en plus possible, en province et en région. Sondage après sondage, comme en témoigne celui publié lundi dernier par Pallas Data et L’actualité, les péquistes semblent damer le pion aux caquistes et aux autres partis, menaçant même des percés historiques dans des circonscriptions comme Orford, selon les projections du site spécialisé Qc125.

«On ne s’énerve pas avec les sondages et les calculs probabilistes. On garde notre calme et on continue le travail», souligne néanmoins Jacques Gagnon.

Dynamique différente

Il n’en demeure pas moins que ces sondages ont une incidence réelle sur le terrain. Parlez-en à Yves Bérubé-Lauzière, candidat défait du PQ dans Sherbrooke en 2022. Il est aujourd’hui à nouveau président du comité exécutif local du PQ pour la circonscription de Sherbrooke, poste duquel il avait démissionné pour se porter candidat.

«On aime notre position actuelle par rapport à celle qu’on avait en 2022. C’est clair que le financement et la mobilisation vont mieux depuis les derniers mois. On le sent, les gens veulent nous encourager et nous supporter», affirme-t-il.

En guise d’exemple, M. Bérubé-Lauzière mentionne que les objectifs de financement ont été bonifiés dans Sherbrooke par le PQ après 2022, passant de 8000 $ à 14 000$. L’an dernier, au même moment où le PQ commençait à grimper dans les sondages, ce nouvel objectif a été dépassé.

Toujours l’an dernier, le PQ de Sherbrooke a vu une hausse de 20 % dans son nombre de membres. Une augmentation «non négligeable» selon son président, qui dit voir une continuité de cet engouement en 2024.

«Quand j’ai commencé à m’impliquer en 2021, les différents exécutifs avaient beaucoup, beaucoup de difficultés en Estrie. Maintenant, toutes les circonscriptions ont des exécutifs qui fonctionnent bien et certains sont très bien garnis, notamment à Sherbrooke», observe pour sa part Éden Bélanger, jeune militant estrien du PQ et membre élu du Comité national des jeunes du Parti québécois.

Depuis sa création en 1972, la circonscription d'Orford, qui comprend notamment Magog, n'a jamais eu un député péquiste. Comme d'autres comtés en région, la première fois pourrait bien être en 2026, selon les données actuelles. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Étudiant à l’Université de Sherbrooke, il est à même de remarquer une mobilisation plus importante des jeunes pour le PQ à l’heure actuelle.

«L’association péquiste à l’Université de Sherbrooke est très présente, ce qui n’était pas le cas dans les années passées. Elle battait de l’aile ou était même inexistante. Depuis quelque temps, on voit plein de nouvelles personnes qui s’y impliquent», mentionne-t-il.

Cette hausse de l’implication remarquée par MM. Bérubé-Lauzière et Bélanger permet notamment au PQ estrien d’être plus visible et réactif, selon eux.

Mais au-delà de la mobilisation formelle, la résurgence du Parti québécois se fait aussi sentir sur le plancher des vaches, affirment les intervenants interrogés.

«Une chose qui m’amuse, ce sont les gens qui m’abordent quand je fais mes courses en me faisant un signe de victoire et en me parlant de l’état du Parti québécois, alors que j’ai quitté la politique il y a dix ans. C’est comme s’ils étaient contents de ça et que ça leur donnait un certain espoir qui était pas mal diminué ces dernières années», image Marie Malavoy.

Candidat dans Sherbrooke en 2022, Yves Bérubé-Lauzière dit voir une différence appréciable entre la mobilisation au PQ estrien entre ce moment et aujourd'hui. (Jean Roy/Archives La Tribune)

L’ancienne ministre, qui n’est plus impliquée directement dans les instances péquistes officielles, estime même que la situation actuelle pousse différents candidats potentiels intéressants à se signaler aux comités exécutifs locaux de l’Estrie.

«C’est un fait : il y a déjà du monde qui nous aborde pour devenir candidat», confirme Jacques Gagnon, alors que les prochaines élections provinciales sont seulement prévues dans deux ans.

Pourquoi et comment?

Justement : le défi auquel fait face le PQ est que cette remontée dans les sondages survient à deux ans du scrutin de 2026. Deux questions se posent donc : pourquoi cette hausse d’appuis maintenant et, surtout, comment le PQ peut-il conserver ces appuis durant deux ans, alors que les projecteurs et les attaques seront de plus en plus dirigés vers lui ?

À ce dernier point, Éden Bélanger entrevoit des «fluctuations» qui feront que le Parti québécois, «à un moment ou à un autre», va redescendre dans les sondages.

«Quand ça va arriver, on va devoir garder les mêmes messages, continuer à faire la politique comme on la fait en ce moment et rester humble. Je pense que c’est comme ça qu’on va garder l’estime des gens», juge le jeune militant.

Du reste, plusieurs raisons ont été évoquées par les différentes personnes à qui La Tribune a parlé pour expliquer la montée du PQ dans les derniers mois. On cible majoritairement la popularité croissante du chef de la formation, Paul St-Pierre Plamondon, les positions claires sur des enjeux comme l’indépendance et les «faux-pas» de la CAQ sur les questions du troisième lien ou de la subvention donnée aux Kings de Los Angeles, notamment.

Lors de la campagne de 2022, l'autobus du chef péquiste n'avait pas fait escale en Estrie. (Michel Tremblay/Archives Le Quotidien)

«Il y a un transfert entre la CAQ et le PQ, je serais prête à le parier. [...] La CAQ, pour plusieurs, était vue comme un refuge tranquille où l’on met de côté les questions impliquant un changement important, comme la question nationale. Je ne crois pas qu’une question nationale comme l’avenir du Québec puisse être mise entre parenthèses, car on est confronté chaque jour aux décisions du fédéral, par exemple. Cette question devient omniprésente», croit Marie Malavoy.

Abondant dans le même sens, Yves Bérubé-Lauzière dit remarquer des retours au bercail de gens partis à la CAQ dans les dernières années. Cette réalité lui laisse entrevoir la possibilité que l’Estrie passe d’une région qui n’a pas été visitée par le chef du PQ lors de la campagne en 2022 à une région qui élira des députés péquistes dans des bastions de la CAQ dans deux ans.