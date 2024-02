Le bureau d’information touristique ferme à Danville

La principale raison reste que l’achalandage est moindre depuis plusieurs années. La tendance avait été remarquée avant même la pandémie.

«L’année dernière, environ 1300 personnes ont fréquenté le bureau d’information touristique. En 2022, ils étaient 3700.» — Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources

L’été dernier, deux événements majeurs dans la région ont accueilli des kiosques d’information touristique temporaires qui ont attiré 600 personnes. «Alors est-ce qu’on a la bonne façon d’intervenir au bureau? Je ne crois pas. On va réfléchir avec les acteurs du milieu touristique pour voir comment on est capable de mieux accueillir notre clientèle touristique chez nous.»

D’ailleurs, un kiosque d’information touristique temporaire sera présent dans différents événements de la région ayant un bon achalandage pendant la saison estivale à venir.

Les gens ont de plus en plus tendance à s’informer en ligne et à effectuer des recherches à l’aide des technologies plutôt que de visiter les établissements d’information touristique. Selon la MRC, «les changements de comportement des visiteurs ne justifient plus la présence d’un lieu d’information touristique 7 jours sur 7.»

«La fermeture est due à une réorientation des budgets en tourisme», explique Martine Satre, mairesse de Danville siégeant à la table des maires de la MRC. Elle et ses collègues sont d’avis que la carte touristique mise à la disposition des visiteurs chaque année mérite plus d’attention de la part de ces derniers.

«On veut regarder l’ensemble du dossier pour être sûr de promouvoir la région de la bonne façon», assure M. Grimard.

La pénurie de main-d’œuvre est aussi un enjeu pour le tourisme en région. La difficulté à trouver des jeunes à former pour une saison est évidente. «Il faut que ces jeunes-là, pour 80 jours durant l’été, connaissent l’ensemble du territoire, c’est pas facile, on a plus de difficulté à recruter maintenant. Les subventions gouvernementales sont moins présentes pour nos jeunes aussi», déplore Hugues Grimard.

La décision est prise pour 2024. Cependant M. Grimard explique qu’il n’y a jamais de décision définitive et que si les besoins et les tendances changent, il se peut que la situation soit réévaluée éventuellement.

Une partie des sommes récupérées par la fermeture du lieu seront réinvesties dans les campagnes de promotion touristique de la région des Sources.