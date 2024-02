Ouverture imminente pour la bibliothèque municipale de Danville

C’est au centre communautaire Mgr Thibault que les gens de Danville auront bientôt accès à des livres pour toutes les générations. Des coins jeunesse y ont été aménagés, un ordinateur est également à la disposition ainsi que la joujouthèque, un service de prêt de jeux de société.

«On l’avait avant, la joujouthèque, mais on l’a mise en place juste avant que l’ancienne bibliothèque ferme ses portes, on relace cette dynamique», explique Émilie Lalancette-Néron, responsable du projet de la nouvelle bibliothèque de Danville.

Elle ajoute que des formations aux bénévoles auront lieu dans les prochaines semaines afin de veiller au bon fonctionnement de la bibliothèque. «Une fois qu’on aura fait ça, on va inviter la population à une soirée d’ouverture. On va mettre en place une programmation pour l’année aussi, avec des activités comme l’heure du conte ou des soirées de jeux de société.»

Danville avait sa bibliothèque depuis plus de 50 ans, souligne la mairesse, Martine Satre. «En mobilisant toutes les énergies, on est arrivés à enfin pouvoir redonner ce service aux citoyens après trois ans et demi.»

En tout, il s’agit d’un projet de 314 000 $ supporté par la Ville de Danville, la MRC des Sources, la Caisse Desjardins des Sources et le Réseau Biblio de l’Estrie. «Il a fallu faire des rénovations majeures au sous-sol pour équilibrer la charge portante du plancher puisque c’est une structure en bois, on a également mis aux normes les plafonds du sous-sol et on a modifié le système d’éclairage», affirme Mme Lalancette-Néron.

Des services et activités ont été pensées pour toutes les générations, dont un coin jeunesse pour les tout-petits. (Sarah Gendreau-Simoneau/La Tribune)

Redorer le résultat des bibliothèques estriennes

Les résultats des bibliothèques estriennes n’étaient pas reluisants lorsque les chiffres du Portrait national 2023 des bibliothèques publiques québécoises sont sortis, en novembre dernier. Ce sont, notamment, les critères des ressources humaines et des heures d’ouverture qui ont contribué aux piètres performances des bibliothèques d’ici.

Émilie Lalancette-Néron assure que la dynamisation de l’emploi accessible à la jeunesse fait partie des mesures adoptées par les élus de Danville lors du budget 2024. «On va ouvrir un poste, pour nos jeunes, le weekend. On n’a pas encore défini les heures, mais ça va être une plus-value pour alléger la tâche des bénévoles.»

Notamment pour tout ce qui est d’ordre informatique ou l’accueil des citoyens, tâches que pourraient effectuer des jeunes de la communauté.

«Avec le conseil, on a évalué que pour démarrer 2024, on va essayer d’ouvrir ce poste-là avec une banque d’heures pour voir si ça répond bien à la demande ou si on va devoir ajuster.»

La responsable du projet mentionne qu’en février, lorsque les formations auront lieu, tout va se mettre en place pour le déroulement de l’ouverture et des prochains mois, pour être en mesure ensuite de présenter une proposition d’horaires au conseil afin de valider le tout.