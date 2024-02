Financement de ses installations sportives : Lac-Mégantic s’entend avec une partie de la MRC du Granit

Dans une longue publication partagée sur Meta le 25 janvier, la mairesse Morin a indiqué que les municipalités de Audet, Lac-Drolet, Piopolis, Ste-Cécile, Stornoway, Val-Racine et Woburn ont toutes accepté de contribuer financièrement.

L’entente entrera en vigueur le 1er mai 2024 pour une durée de 3 ans, indique la mairesse.

♦️Avertissement : Message beaucoup trop long mais nécessaire à la bonne compréhension d’un dossier d’intérêt public... Publiée par Julie Morin - Mairesse de Lac-Mégantic sur Jeudi 25 janvier 2024

En échange de cette contribution, les citoyens de ces sept municipalités pourront obtenir une carte loisir gratuite ainsi que des rabais de 50 % sur les tarifs réguliers, deux avantages seulement offerts aux Méganticois avant l’entente. La carte donne accès à toutes les activités du centre sportif et de la station de ski.

Pour ce qui est des citoyens des autres municipalités, ils devront payer une nouvelle carte loisir payante dès l’entrée en vigueur de l’entente pour accéder aux deux installations.

Les tarifs des utilisateurs provenant des municipalités non participantes seront également modifiés pour qu’ils «couvrent minimalement les frais engendrés par la Ville de Lac-Mégantic».

Une répartition plus «équitable» des coûts

Pour réformer adéquatement le financement des installations sportives de Lac-Mégantic, la Ville a d’abord sondé en janvier 2023 la fréquentation et la satisfaction des citoyens de la région.

La Ville a ensuite présenté aux 19 autres municipalités en septembre des données concernant les utilisateurs du Centre sportif Mégantic et de la Station de ski Baie-des-Sables.

Parmi les chiffres recueillis, le sondage a permis de déterminer que la population de Lac-Mégantic représente 59 % des utilisateurs alors que le reste provient des municipalités de la MRC.

Frontenac, Marston et Nantes à moins de 15 km représentent 22 % alors que Audet, Lac-Drolet, Milan, Piopolis, Ste-Cécile, Stornoway et Woburn, tous entre 15 et 45 km, équivalent à 17 %. Le reste des sept municipalités à plus de 45 km se situent à moins de 3 % des utilisateurs.

La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, souhaitait être plus équitable avec l'arrivée de ces ententes intermunicipales. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

À la lumière de ces chiffres, la Ville de Lac-Mégantic a proposé aux 19 municipalités de contribuer proportionnellement à l’utilisation des citoyens. Lac-Mégantic prendrait 60 % des coûts, soit 1 259 122 $, et le reste du montant de 804 933 $ serait payé par les autres municipalités en prenant en compte de plusieurs facteurs.

La population, la richesse foncière uniformisée et la proximité des municipalités sont toutes considérées dans le partage de la facture aux municipalités.

D’après Julie Morin, les municipalités de Frontenac, Marston et Nantes ont toutefois refusé cette proposition durant l’automne, voulant plutôt payer la moitié de la contribution exigée.

La mairesse croit que la contre-offre de ces municipalités est «inéquitable envers les Méganticois et les citoyens des autres municipalités partenaires qui paient leur part à 100 %». Elle espère cependant trouver un terrain d’entente le plus rapidement possible.