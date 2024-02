La Savonnerie des Diligences fermera à Bolton-Est

«C’est une vente de propriété intellectuelle. Je vends mon catalogue de produits et de recettes, mon branding, mon nom, mon réseau de distribution. Je vends Savonnerie des Diligences qui va continuer de fonctionner… » explique la présidente et fondatrice de la Savonnerie des Diligences, Marie-Eve Lejour, qui avance le 1er mai pour cet important tournant.

Avant les Fêtes, la fondatrice avait annoncé une réduction des activités de l’entreprise, notamment en diminuant le nombre de produits prévus dans le catalogue.

«La rationalisation, c’était le dernier essai avant la fermeture», raconte-t-elle en soulignant que cette vente s’est finalement pointée. «C’est un revirement inattendu, parce que j’avais décidé de fermer.»

La présidente et fondatrice de la Savonnerie des Diligences, Marie-Eve Lejour. (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

Fondée il y a 18 ans, la Savonnerie des Diligences a déjà employé 45 personnes et en comptait 17 depuis la fin de l’année environ. Certains ont commencé à quitter.

L’ensemble des activités avait été rapatriée à l’usine de Bolton-Est, où un comptoir de vente a été ouvert. Cependant, les ventes n’étaient pas suffisantes, note l’entrepreneure.

La production doit cesser dans environ trois semaines, mais le comptoir de vente demeurera ouvert jusqu’au samedi 9 mars.

Marie-Eve Lejour prévoit déjà guider les dernières visites de l’usine afin de terminer l’aventure en beauté. En outre, il sera possible de prendre rendez-vous pour ramasser des produits jusqu’à la fin des activités complète.

Elle mettra en vente l’usine, qui compte quelque 10 000 pieds carrés.

«Il y a très peu d’espaces commerciaux en région avec de bons terrains, alors je suis quand même optimiste par rapport à la capacité de vendre rapidement.»

La Savonnerie y était déménagée alors qu’elle avait connu une croissance fulgurante entre 2014 et 2020. Elle a aussi dû faire face à deux coups importants, soit une inondation en 2019 (avant le déménagement) et la pandémie cinq mois plus tard.

Marie-Eve Lejour prévoit collaborer quelques mois avec la propriétaire de l’entreprise J’Habite chez mon chat, Anne Bastide. Le contact avec cette entrepreneure s’est fait par les Savonniers du Québec, un groupe qui a vu le jour sur les réseaux sociaux à l’initiative de l’entrepreneure estrienne. Le mariage entre les deux était vraiment parfait, raconte-t-elle.

La directrice des ventes de la Savonnerie des Diligences suivra l’équipe de Saint-Raymond. «Elle va continuer d’assurer les ventes auprès des 300 dépositaires. Pour eux il n’y a rien qui va changer.»

La majorité des employés perdront cependant leur emploi.

La Savonnerie des Diligences avait dû réduire son catalogue de produits. (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

«Si vous êtes employeur de choix et cherchez de la main-d’œuvre précieuse, écrivez-moi. Je veux m’investir personnellement à aider mes collègues à se trouver des emplois de qualité», a fait valoir la femme d’affaires dans une publication sur les réseaux sociaux.

«Il y a comme une acceptation et une résiliation assez phénomènales, ce qui prouve qu’on peut faire les choses autrement, observe-t-elle en entrevue. J’ai envie que la fin de l’aventure soit aussi belle que le début et le milieu…»

Quant à Marie-Eve Lejour, elle prévoit prendre un peu de repos et verra où la vie la mène.

Elle n’hésite pas à parler publiquement de la fin de cette aventure professionnelle, jugeant que les fermetures d’entreprise sont un sujet tabou.

«Il y a beaucoup d’entreprises qui souffrent en ce moment, qui se posent des questions sur leur continuité. La fin des entreprises, elle est beaucoup associée à l’échec […] Pour moi, c’est comme si mon bébé déménageait, qu’il partait en appartement à Saint-Raymond…»