Jazzman, théâtre jeunesse et ski de fond: quoi faire ce week-end en Estrie?

Sports

Championnats de ski de fond à Lennoxville

L’Université Bishop’s accueille du 2 au 4 février les Championnats de l’Est du Canada de ski de fond et la Coupe Québec #4 Pembroke Subaru. Pas moins de 450 fondeurs et fondeuses réunissant les meilleurs athlètes du pays sont inscrits pour ces trois jours de compétition. La course aura lieu sur un parcours complètement aménagé sur de la neige artificielle. Pour la programmation, c’est ici.

La Nuit blanche du Mont-Bellevue

Vendredi, les amateurs de glisse sont conviés à une soirée toute spéciale dans les pentes de la station de ski du Mont-Bellevue. Entre 17 h et 1 h les participants pourront profiter de la musique de DJ au pied des pentes, d’une piste de danse sur la terrasse de la cantine, de bars, d’alcool au pied et au sommet ainsi que d’un lounge avec s’mores et chocolat chaud.

Billets entre 10 $ et 40 $ dépendamment de l’âge et du statut d’étude et de résidence. Gratuit pour les enfants de cinq ans et moins ainsi que pour les détenteurs d’un abonnement de saison à la station du parc du Mont-Bellevue.

Mont-Bellevue (Jean Roy/Archives La Tribune)

Gala de boxe et kickboxing Champions Fight Night 6

L’École de kickboxing de l’Estrie présente le plus gros événement de combat en Estrie, le samedi 3 février dès 15 h, au Centre de foires de Sherbrooke. Entrée à partir de 35 $.

Foreurs de Val-d’Or contre Phœnix de Sherbrooke

Vendredi 2 février à 19 h au Palais des sports Léopold-Drolet les Foreurs de Val-d’Or visiteront le Phœnix de Sherbrooke. Le match se déroulera sous le thème «Fiesta au Phœnix». Billet adulte 19,24 $, étudiant 11 $ et enfant 5,50 $.

(Vincent Lévesque-Rousseau/Archives Phoenix de Sherbrooke)

Huskies de Rouyn-Noranda vs Phœnix de Sherbrooke

Dimanche 4 février à 15 h au Palais des sports Léopold-Drolet. Il s’agit du match spécial de la journée des collectionneurs. Billet adulte 19,24 $, étudiant 11 $ et enfant 5,50 $.

Musique

Alex Burger à la Petite boîte noire

L’artiste country-rock Alex Burger débarque le 2 février à 20 h à la Petite boîte noire. Billet régulier 25 $ et étudiant 20 $.

Alex Cattaneo au Centennial

Pour sa série Musique chez nous, le Théâtre Centennial reçoit dans la salle Bandeen l’artiste Alex Catteneo, diplômé de l’Université Bishop’s et nommé aux Prix Juno. Le 2 février à 20 h, Alex Cattaneo présente la musique originale de son plus récent disque, Releveler, destinée à la guitare pedal steel. Billets 25 $.

Le bassiste Carl Mayotte (Courtoisie)

Classe de maître de Carl Mayotte à la Petite boîte noire

Le virtuose de la basse électrique, Carl Mayotte, animera une classe de maître à la Petite boîte noire le samedi 3 février à 13 h. Celui qui est considéré comme l’un des jazzmen les plus en vogue au Québec abordera les thèmes du tone, de la pratique efficace, de l’improvisation et de son processus créatif. Il invite débutants comme avancés à cet atelier qui est ouvert à tous. Admission générale 7 $.

Et toujours à la Petite boîte noire, un peu plus tard en journée, le jazzman alliera ses forces à son groupe, le Carl Mayotte Quintet, qui a notamment remporté le prix Révélation Jazz Radio-Canada 2020. Le spectacle se tiendra le samedi 3 février à 20 h. Entrée régulière 25 $, étudiant 18 $.

En famille

Un gamin au jardin

Cette création jeunesse du Théâtre de la tortue noire sera présentée par Côté scène le 4 février à 14 h, au Théâtre Léonard St-Laurent. Un gamin échevelé, sans papier, cherche ses parents. Celui qui le recueille dans son jardin, Aubin, tente de retrouver les parents du gamin en faisant le tour du quartier, de la ville, du pays, de la planète. Il s’avérera que le Gamin est un enfant venu de l’univers à la rencontre de son futur papa chimiste et de sa future terre d’habitation. Admission à 18 $ ou 16 $ à l’achat de quatre billets et plus.

Perruche (Les Choux-Bizz)

Dans le cadre de sa série les Choux-Bizz, le Centre culturel de l’Université de Sherbrooke reçoit le théâtre de marionnettes Perruche, le dimanche 4 février à 15 h. Ce spectacle pour les enfants de cinq ans et plus raconte l’histoire de Noah, un enfant passionné par le monde tropical, qui vit avec son joyeux complice, une perruche du nom de Cœur-Coquin, ainsi que sa mère et son père, qui se disputent beaucoup. Le matin de l’Halloween, Cœur-Coquin passe la porte. Noah accuse le choc du départ soudain de son ami dans un monde sourd à sa détresse. Cette création est une adaptation du recueil de poésie Perruche de Virginie Beauregard D. Billets entre 12 et 20 $

Contes de la rivière Do-Ré

Les productions Muses et Chimères et les interprètes Isabelle Doucet et Ariane Labonté invitent les enfants de 4 à 8 ans et leurs parents le 3 février à 10 h au Baobab Café de quartier et à 14 h au Centre culturel et communautaire de Waterville. Ce spectacle poétique et rigolo invite les petits à avancer dans la vie en relevant les défis qui font grandir. Avec beaucoup de douceur, on y découvre les plaisirs de l’entraide, ceux d’écouter la nature et d’apprendre sa musique, de semer la joie autour de soi et de connaître la valeur que l’on porte à l’intérieur. Billets à 12,64$ taxes et frais inclus.

Musée des beaux-arts de Sherbrooke (Maxime Picard/La Tribune)

Ruche d’art du Musée des beaux-arts de Sherbrooke

Dimanche à 10 h, l’habituel atelier de rencontres, d’inclusion et de démocratisation des arts du MBAS se tiendra sur le thème «Ma Ville par mes yeux». Entrée gratuite, aucune réservation requise.

Humour

Mario Jean au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke

L’humoriste d’expérience Mario Jean présente son spectacle Les imparfaits bonheurs... Et autres tutti quanti de la vie! le 2 février à 20 h. Tarif régulier à 44 $.

Mike Beaudoin au Granada

Le 2 février à 20 h, l’humoriste Mike Beaudoin présente au Théâtre Granada son tout premier spectacle Vrai. Billets à 37 $.

Poésie

Micro ouvert chez O café Nordik.

Le café du secteur d’Ascot O café Nordik tient le 2 février à 19 h une soirée de poésie en deux volets, nommée «Le plaisir des mots partagés». En première partie, les œuvres du Club d’écriture de poésie de l’automne dernier, et en deuxième partie, une portion micro ouvert.

Expositions

L’homme, dans tous ses états: la collection de Réjean Hébert et d’Yvon Boilard

Le Centre culturel Pierre-Gobeil propose, jusqu’au 25 mars 2024, une exposition de la collection privée d’Yvon Boilard et Réjean Hébert. L’ex-ministre de la Santé Réjean Hébert veut faire ouvrir les yeux sur la beauté et la sensibilité du corps masculin. Avec son conjoint, Yvon Boilard, le Dr Hébert dévoile sa première exposition intitulée L’homme, dans tous ses états, composée d’œuvres acquises par le couple aux quatre coins du monde. Pour plus d’information, consultez l’article d’Anthony Ouellet à ce sujet. Le 3 février, à 13 h 30, le centre culturel tiendra également une ruche d’art ayant pour thème «Le portrait dans tous ses états».

Yvon Boilard et Réjean Hébert tiennent l'expo L'homme dans tous ses états au Centre culturel Pierre-Gobeil. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Intervalles de Virginie Laganière et Jean-Maxime Dufresne

La galerie d’art Antoine-Sirois de l’Université de Sherbrooke et l’espace d’exposition Groupe Mach (à la bibliothèque de droit) présentent les recherches du duo d’artistes Virginie Laganière et Jean Maxime Dufresne. Les expositions Intervalles et Reflets ont été réalisées à la suite de séjours de recherche au Japon par le duo qui collabore depuis une vingtaine d’années. «Ce corpus vidéographique et photographique reflète la coexistence de la technologie, des systèmes de croyances et des pressions excessives exercées par le travail sur l’être humain», écrit-on dans l’invitation.

Intervalles est présentée jusqu’au 31 mars 2024 à la Galerie Antoine-Sirois, tandis que Reflets est présentée jusqu’au 21 avril 2024 dans l’Espace Groupe Mach.

Histoires de pêche au MNS2

En plus de sa collection permanente, le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke (MNS2) présente jusqu’au 2 septembre 2024 cette exposition conçue par le Musée de la civilisation. Retraçant les débuts de ce sport unique au Québec, de l’arrivée des Anglais jusqu’à aujourd’hui, cette exposition est composée de plus de 350 objets représentatifs des différents types de pêche sportive en eau douce pratiqués sur le territoire québécois. Mais, attention! Il se pourrait que certaines histoires racontées relèvent davantage de l’imagination.

Vernissage de Nathalie Guibert au P’tit Bonheur

Le P’tit Bonheur de Saint-Camille souligne la venue des œuvres de la spécialiste du collage artistique Nathalie Guibert, dans son Espace Hortense. L’artiste découpe notamment rubriques de magazines et reportages pour y extraire motifs et personnages qu’elle réutilise en thèmes. Le vernissage se tiendra de 13 h à 15 h, le dimanche 4 février.

