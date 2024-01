Un Rendez-vous climat estrien pour faire face aux changements climatiques

«Le grand objectif est de réunir les différents décideurs du territoire, tous les acteurs qui ont un pouvoir d’agir en matière de changements climatiques pour faciliter le passage à l’action. Que fait-on avec cette analyse pour le traduire vers l’action, en regardant ce qui se fait déjà, ce qui peut être appliqué? On peut le voir comme une grande réunion pour dire: comment on se positionne par rapport à ces enjeux-là, qui nous sont spécifiques», explique Gloria Grenier-Mailhot, chargée de projets – aménagement et verdissement au CREE, en soulignant que le rapport s’intéresse aux enjeux régionaux.

Les changements climatiques sont «la plus grande menace» à la santé des Estriens et l’adaptation doit se faire dès maintenant, faisait valoir en juin dernier la Dre Isabelle Samson, directrice de la Santé publique en Estrie, en déposant un rapport qui trace un portrait de ce qui attend les Estriens en matière de changements climatiques et de leurs conséquences au courant des prochaines années.

Avec cette programmation, le CREE veut s’appuyer sur des gestes concrets. La Municipalité de Richmond fera partie des intervenants qui mettront ses démarches de l’avant.

Cette dernière a entrepris une démarche conjointe avec la direction de la Santé publique de l’Estrie afin d’intégrer une évaluation des impacts sur la santé dans le programme particulier d’urbanisme (PPU), dans la revitalisation du centre-ville, explique Mme Grenier-Mailhot.

«C’est vraiment majeur, parce que souvent, les centres-villes, ils vont être vecteurs de conséquences liés aux changements climatiques.»

Le Rendez-vous climat se tiendra à Richmond et il est organisé en collaboration avec la Santé publique de l’Estrie.

«La menace climatique est de loin pour nous la chaleur en Estrie», observe Dre Samson, lorsqu’on l’interroge sur les menaces qui pèsent sur le territoire estrien.

La maladie de Lyme, dont la tique en est le vecteur, est à la hausse en Estrie. (CIUSSS de l'Estrie)

Elle cite au passage la montée des tiques et des maladies qu’elles transportent – dont la maladie de Lyme – de même que des enjeux de qualité de l’eau. En Estrie, environ 30 % des Estriens s’approvisionnent en eau dans un puits privé. «Pour les autres phénomènes climatiques, c’est moins clair.»

«Les changements climatiques, c’est un phénomène écologique et environnemental, mais aussi très social dans l’origine du problème – nos modes de consommation», note-t-elle en rappelant que l’impact s’avère très inégal dans la population.

«Pour beaucoup de gens, les changements climatiques, c’est une affaire d’environnement et de climat, mais non, c’est une grosse menace sanitaire. Autre les guerres et tout ça, c’est la plus grande menace qui nous pend au bout du nez. C’est déjà là, mais ça va croître pour les 10, 15 prochaines années, peut-être plus selon nos actions… »

Un événement comme celui du 9 février permet notamment de mettre de l’avant un partage des bons coups. «C’est important qu’il y ait des pistes d’actions concrètes qui soient mises de l’avant […]Ce n’est pas vrai qu’on est impuissant.»

Isabelle Samson plaide pour mettre de l’avant des priorités de promotion de la santé à la fois bonne pour la santé, l’environnement et l’équité entre les groupes. On pense notamment au verdissement, à la sécurité alimentaire et à l’alimentation de proximité.

Rappelons qu’à la fin novembre, les directeurs de santé publique de la province ont signé une déclaration intitulée «L’action climatique pour un Québec plus en santé», où ils notent qu’il est impératif de prendre des mesures «pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, conformément aux Accords de Paris et pour s’adapter à ses impacts inévitables».

Une augmentation de la chaleur extrême est anticipée dans les prochaines années en Estrie. (Jessica Garneau/Archives La Tribune)

Quelques faits saillants du rapport «Changements climatiques, agissons pour des communautés en santé»