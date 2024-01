Recrudescence de la coqueluche dans les écoles estriennes

La coqueluche est une infection respiratoire causée par une bactérie. Les symptômes peuvent durer plusieurs semaines et peuvent inclure l’écoulement nasal, des quintes de toux, des vomissements ou de la faible fièvre, notamment. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Dans cette lettre transmise mercredi, dont La Tribune a obtenu copie, l‘équipe de la direction de santé publique de l’Estrie souligne qu’il y a présentement une «transmission active» de la coqueluche dans les écoles des secteurs de Sherbrooke et Magog.

«Notre région connaît une recrudescence de cas de coqueluche depuis décembre dernier. Nous constatons actuellement une présence de coqueluche dans plus d’une dizaine d’écoles primaires et secondaires de vos secteurs. Nous souhaitons vous sensibiliser au fait que de la transmission de cette maladie contagieuse pourrait avoir lieu encore dans les prochains jours et semaines», écrit-on dans le document.

Dans une communication transmise un peu plus tard aux médias, le service des communications du CIUSSS de l’Estrie-CHUS confirme que «52 cas ont été signalés du 3 décembre 2023 au 28 janvier 2024» dans les régions sherbrookoise et magogoise.

À titre comparatif, la moyenne annuelle de cas de coqueluche en Estrie s’établit à une douzaine, selon des données publiées par le CIUSSS en 2019.

Tous les parents des élèves des différentes écoles touchées ont été avisés, assurent les communications du CIUSSS. L’établissement n’accordera d’ailleurs pas d’entrevue aux médias mercredi à ce sujet, reportant plutôt l’exercice à jeudi. Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke s’est quant à lui refusé à tous commentaires, renvoyant les demandes des journalistes au CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

Qu’est-ce que la coqueluche?

La coqueluche est une infection respiratoire causée par une bactérie. Les symptômes peuvent s’étirer sur dix semaines et peuvent inclure l’écoulement nasal, des quintes de toux, des vomissements ou de la faible fièvre, notamment.

Cette bactérie peut aussi créer des «complications graves» pour «les bébés nés prématurés, les enfants de moins de 6 mois, les enfants de 6 à 12 mois qui n’ont pas reçu les trois premières doses du vaccin [contre la coqueluche] et les enfants à naître des femmes enceintes qui sont en fin de grossesse», indique la santé publique de l’Estrie dans la lettre aux parents.

En raison de sa longue durée, la maladie est facilement transmise entre les membres d’une même famille ou les jeunes fréquentant une même école, ajoute-t-on.

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS conseille aux gens qui auraient des symptômes de coqueluche qui s’aggravent de consulter leur médecin de famille ou de contacter le 811.

Le lavage des mains, le port du masque et la vaccination sont des pratiques encouragées pour réduire la propagation, souligne d’ailleurs l’établissement.

Les personnes vaccinées peuvent toutefois attraper la maladie et présenter des symptômes amoindris.