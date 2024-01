Danville rachète sa caisse et sauve le guichet automatique jusqu’en 2028

La Caisse des Sources a offert des conditions favorables, selon la mairesse Martine Satre, à Danville, ce qui permet de garder le guichet ouvert jusqu’en 2028. «Jusqu’à la fin de vie utile du guichet, les gens pourront au moins continuer de bénéficier de ce service, malgré la perte du comptoir.»

Garder le guichet, dans cette situation, semblait une évidence pour Mme Satre, qui insiste sur l’importance d’offrir des services de proximité à la population, au cœur du village.

De plus, le rachat de la caisse permet à la Ville de sécuriser un accès au stationnement au centre du village. «Pour une municipalité, c’est important d’être conscient des espaces stratégiques pour la vitalité du centre-ville, si ç'avait été vendu à un particulier, on n’aurait plus eu accès à ce terrain-là, surtout qu’il s’agit d’un bâtiment qui a été financé par les membres, il fait partie du patrimoine.»

Une vingtaine de points de services touchés

La restructuration des services offerts chez Desjardins touche une vingtaine de centres de services ou de guichets en Estrie qui fermeront, le 8 mars prochain.

Les centres de services qui cesseront leurs activités sont ceux de Saint-Isidore-de-Clifton, de Waterville, de Brompton, de Saint-Philémon de Stoke et de Magog.

Les guichets seront retirés à Saint-Malo, à Martinville, à Audet, à Notre-Dame-des-Bois, à Salaberry (Mégantic), à Woburn, à Saint-Sébastien, à Saint-Denis-de-Brompton, à Mansonville, à Durham-Sud et à Saint-Joseph.

Pour ce qui est des municipalités où les comptoirs ferment, mais où les guichets automatiques restent en place, il s’agit de Compton, de Danville, de La Patrie et de Lennoxville.