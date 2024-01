Desjardins réduit ses services en région: au moins six municipalités touchées

Le centre de services Desjardins de Brompton fait partie de ceux dont les services cesseront le 8 mars prochain, tout comme les centres de services ou les guichets automatiques de Danville, de Stoke, de La Patrie, de Durham-Sud et de Saint-Denis-de-Brompton. (Sarah Gendreau-Simoneau)

Le 8 mars prochain, les citoyens de ces municipalités devront effectuer leurs transactions complètement en ligne ou se diriger vers un autre centre de services ou un guichet dans une municipalité voisine.

Tout comme Saint-François-Xavier-de-Brompton, en décembre dernier, Durham-Sud et Saint-Denis-de-Brompton fermeront leurs guichets. Ces deux municipalités n’offraient déjà pas de services au comptoir.

Depuis 2019, sur le territoire desservi par la Caisse du Val-Saint-François, les transactions au guichet ont diminué de 31 %, selon Dominic Gagnon, directeur général de la Caisse du Val-Saint-François. «Pour Durham-Sud, c’est 36 % de moins de transactions depuis.»

Les centres de services de Richmond, de Valcourt et de Windsor, également desservis par la Caisse du Val-Saint-François, ne subiront aucune modification dans leurs activités.

Du côté du Haut-Saint-François, pour La Patrie, le centre de services ferme, mais le guichet automatique sera encore à la disposition des membres.

À Stoke, Daniel Lamoureux, directeur général de la Caisse du Haut-Saint-François, constate qu’à peine 25 % des parts de marché proviennent de la municipalité. «La grande majorité des résidents de la municipalité et des alentours font affaire avec les caisses de Sherbrooke, qui n’est pas très loin, ou avec la concurrence.»

Cookshire, Weedon et East Angus continueront d’offrir des services.

Les raisons de ces fermetures sont les mêmes pour l’ensemble des points de services touchés, soit les habitudes des gens et l’évolution de l’ensemble des institutions financières, que ce soit Desjardins ou autres. Des analyses du réseau de distribution sont à la source de ces décisions.

Martin Ratté, directeur général de la Caisse du Nord de Sherbrooke qui dessert le centre de services de Brompton, confirme que 96 % des membres utilisent le réseau autonome en ligne, contre 3 % qui effectuent leurs transactions au guichet automatique et seulement 1 % des membres qui se rendent au comptoir.

«Ce ne sont pas des décisions qui sont faciles à prendre pour le conseil d’administration, mais il faut s’ajuster aux besoins des gens. Donc oui, on retire l’ensemble des activités à Brompton, mais les membres seront redirigés vers les arrondissements de Sherbrooke.» — Martin Ratté, directeur général de la Caisse du Nord de Sherbrooke

Les membres des autres municipalités touchées par la cessation de services de Desjardins seront également redirigés vers d’autres centres de services.

Le maire de Stoke, Luc Cayer, se dit déçu de cette décision pour sa municipalité. «C’est sûr que ce n’est jamais plaisant d’apprendre qu’il y aura un service de moins dans la municipalité, c’est dommage.»

Il dit cependant comprendre que ce n’est plus rentable pour Desjardins d’être installée à Stoke. «Aucune institution bancaire ne viendra s’installer à Stoke pour remplacer Desjardins, ça, c’est sûr.»

Accompagnement offert

Les établissements contactés par La Tribune ont assuré d’offrir de l’accompagnement aux membres qui ont des besoins, à ceux qui sont moins familiers avec les services en ligne ou encore à ceux qui ont besoin de transport pour se rendre plus loin afin d’obtenir des services.

«On va offrir des formations et de l’accompagnement avec nos membres sur Accès D. On sait que ça change les habitudes de plusieurs, mais on veut s’assurer de ne pas les laisser tomber», affirme Dominic Gagnon.

Un service de navette, en collaboration avec la STC des Sources, entre Danville et le siège social de la caisse à Val-des-Sources, sera disponible jusqu’au 30 juin 2024 afin de permettre aux membres d’aller chercher les services et l’aide dont ils ont besoin pour la suite.

Tous les directeurs généraux contactés assurent que les membres du personnel des centres de services affectés ne perdront pas leur emploi et qu’ils seront redirigés, eux aussi, dans les autres points de services des régions concernées.