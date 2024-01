Des activités inédites à Val-des-Sources pour le 125e anniversaire

Val-des-Sources célèbre cette année son 125e anniversaire et, pour l'occasion, une multitude d'activités nouvelles et anciennes seront présentées aux citoyens. (Frédéric Côté/Archives La Tribune)

Cette dernière souhaite naviguer entre des nouveautés et des activités qui ont déjà eu lieu ou qui sont présentées actuellement. Les activités et les événements sont d’ailleurs parsemés tout au long de 2024.

«Le 8 mars, un nouveau comité qui a été mis en place à la Ville va présenter le banquet des ambassadrices. On aimerait que ça devienne un événement récurrent, mais cette année, c’est la première fois qu’on le fait avec une petite touche 125e», explique Caroline Payer, conseillère et membre du comité organisateur des festivités.

Ce sont quatre femmes ayant contribué à l’histoire de la municipalité, d’une façon ou d’une autre, qui seront alors honorées pour l’occasion.

L’événement phare des célébrations aura lieu le 6 juillet prochain. Il s’agit d’une grande fête citoyenne qui se tiendra au parc Dollard. Les citoyens pourront profiter de la musique et de l’animation toute la journée. Un spectacle d’envergure sera présenté en soirée par QW4RTZ et Les Gars du Nord.

«C’est vraiment la grosse journée de célébration, mais les activités étalées sur l’année vont plaire aux petits et grands. On a notamment un quiz en avril sur l’histoire de Val-des-Sources ou encore un balado historique qui sera lancé par la Société d’histoire d’Asbestos qui a grandement contribué à la programmation de cette année spéciale», note Caroline Payer.

Une bande dessinée numérique ayant pour trame de fond les 125 ans sera lancée le 15 avril prochain. «On est vraiment excités de ça, on a hâte nous aussi de voir le résultat final.»

Pour laisser une trace pour les générations futures, la plantation d’un parc nourricier aura lieu en mai. «On profite d’un secteur qui pourrait être considéré comme un îlot de chaleur en ce moment pour le reverdir et en faire un parc avec des arbres fruitiers.»

Un des buts de la municipalité, c’est de faire connaître aux nouvelles générations des activités ou des traditions qui ont déjà été populaires, mais également de poursuivre l’innovation.

«Souvent, des célébrations comme ça, c’est un bon moment pour se remémorer les années vécues sur le territoire, que les gens soient encore ici ou qu’ils aient quitté depuis. On veut aussi aller chercher nos jeunes parce que, possiblement que dans 25 ans, il y aura un 150e qui sera célébré et on veut que les jeunes aient des souvenirs des célébrations du 125e.»

Mme Payer mentionne que quelques surprises vont probablement survenir au courant des prochains mois puisque des organismes ont manifesté leur désir de bonifier des activités qu’ils offrent déjà dans le cadre des festivités.