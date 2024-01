Une saison de chasse exceptionnelle en Estrie

La zone 4, qui s’étend d’East Angus à Saint-Joseph-de-Beauce, est celle où il s’est récolté le plus de chevreuils au Québec avec tout juste plus de 7000.

La zone 6 Sud, de Richmond à la frontière américaine, a également connu une grosse saison de chasse avec près de 6700 cerfs abattus.

Pour tout le Québec à l’exception de l’île d’Anticosti, plus de 55 000 cerfs ont été récoltés durant la dernière saison de chasse. Un résultat similaire à celui de 2022, qui avait été une année exceptionnelle selon le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Des récoltes aussi abondantes que celles de 2022 et 2023 remontent à plus de 15 ans.

«L’excellente récolte de 2023 peut être attribuée en partie au fait que le Québec n’a pas connu de conditions climatiques hivernales très rigoureuses pour le cerf depuis 2019 dans la majorité des zones de chasse, ce qui a favorisé sa survie, mentionne le ministère par communiqué. C’est toutefois dans l’est du Québec, où l’hiver 2023 a été particulièrement clément, que les hausses de récolte de cerfs les plus élevées ont été observées.»

Plus de 138 000 chasseurs ont pratiqué la chasse au cerf de Virginie en 2023, une augmentation de 4 % comparativement à 2022. Environ 21 000 chasseurs se sont procuré un permis supplémentaire.

La quatrième édition de la fin de semaine de la relève à la chasse au cerf de Virginie aura lieu les 2 et 3 novembre 2024.