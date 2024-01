SOS grossesse Estrie reçoit un coup de pouce financier

L’organisme fait partie d’un groupe de quatre organisations similaires qui se sont partagé une somme de 1,4 million de dollars du gouvernement québécois.

«Ce soutien financier est alloué à des organismes qui contribuent à favoriser le libre choix des femmes, notamment en matière de contraception, d’interruption de grossesse, d’adoption ou de poursuite de la grossesse», mentionne le Secrétariat à la condition féminine dans un communiqué.

Les trois autres organismes qui obtiendront une subvention sont SOS grossesse, Grossesse-Secours inc. et la Fédération du Québec pour le planning des naissances.

«Lors d'une grossesse imprévue ou d'une situation difficile pendant la grossesse, parler à une personne neutre qui n'influencera d'aucune façon la décision peut avoir un effet significatif pour la femme qui doit faire un choix susceptible d'influencer le reste de sa vie. [...]», indiquent, dans une déclaration commune, les directrices générales de SOS grossesse Estrie, SOS grossesse et Grossess-Secours inc., Paskale Hamel, Anthéa Martineau et Josiane Robert.