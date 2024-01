Moisson Estrie double ses espaces de congélation

Moisson Estrie vient en aide à plus de 200 personnes par jour en moyenne, et les demandes d'aide explosent. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

«Ça va nous permettre d’abord d’assurer que l’on continue de jouer notre rôle, de donner suffisamment de denrées pour les gens qui viennent chez nous en dépannage alimentaire, mais aussi d’en redistribuer dans l’ensemble de la région, pour s’assurer de soutenir tous les organismes de notre réseau qui viennent en aide à leur communauté respective», explique Christian Bibeau, directeur général de Moisson Estrie.

«L’enjeu, c’est que si on commence à avoir de grandes quantités de denrées, il va falloir les stocker pour les organismes, parce que la plupart des organismes avec lesquels on travaille n’ont pas les infrastructures pour gérer de gros volumes de denrées.»

Moisson Estrie s'apprête à doubler ses espaces de réfrigération et de congélation. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Le projet nécessitera environ deux mois de travaux.

Ils doivent s’amorcer en février et devraient se terminer à la fin mars ou au début avril, mais il n’est pas question d’interrompre les services pendant cette période, assure Christian Bibeau, en soulignant que le projet a été bâti en fonction de cela.

Ce dernier est visiblement enthousiaste de voir l’initiative se concrétiser. Il souhaite que les gens puissent vivre la meilleure expérience possible. «C’est dur venir chercher des dépannages alimentaires.»

Ce sont presque 200 000 kilos supplémentaires de denrées congelées et réfrigérées qui seront ajoutés en termes de capacité.

Quelque 82 % du financement de Moisson Estrie provient de dons privés et de campagne de financement. «Du financement public, on n’en a pas beaucoup. Ce n’est pas très significatif dans notre montage financier. À un moment donné, il faut dire aux gens: voyez ce qu’on fait […] On s’organise pour faire notre job.»

L’organisme a notamment reçu un soutien du gouvernement du Québec.

Le directeur général de Moisson Estrie, Christian Bibeau. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Des demandes qui explosent

L’initiative survient alors que la demande en aide alimentaire ne cesse de croître.

«Aujourd’hui, on a déjà 20 % plus de gens que l’année dernière. Ma statistique date de décembre et janvier, février, mars, ce sont de gros mois. Il faut s’attendre qu’à la fin de l’année financière, beaucoup de gens soient venus cogner à notre porte.»

S’il n’a pas encore les chiffres officiels de l’année en cours, Christian Bibeau évalue que ce sont 18 000 dépannages qui seront faits au cours de l’année financière de Moisson Estrie, qui se termine à la fin mars.

En comparaison, on parlait de 15 000 et 12 000 pour les deux années précédentes. Un dépannage aide en moyenne 2,5 personnes. «On a beaucoup de familles, mais aussi beaucoup de personnes seules.»

Moisson Estrie vient en aide à plus de 200 personnes par jour en moyenne.

«Les 28, 29 décembre, c’était plein à craquer ici. Les 3,4,5 janvier, c’était plein. On s’était préparé à ça. Pour nous, c’est un feu roulant.»

L’organisme a aussi planché sur une mobilisation régionale avec Moisson Granby.

Une rencontre a eu lieu en novembre où plus de 120 organismes se sont réunis afin de discuter des enjeux d’insécurité alimentaire.

«De ça découle un comité de travail qui s’est réuni pour la deuxième fois cette semaine. Il regroupe des gens de différentes associations et de différentes MRC où on essaie de voir comment on peut aborder la question de l’aide alimentaire, mais avec une vision plus globale et régionale. On va faire des travaux toute l’année pour structurer ça et s’assurer qu’en région, on se serre les coudes.»