L’avenir incertain du terrain de balle à Birchton

Martin Tremblay, directeur général de Cookshire-Eaton, explique que le terrain de balle «n’est pas considéré comme une infrastructure active».

Sur le territoire de la municipalité, quatre terrains de balle devaient être entretenus. Deux d’entre eux, ceux de Sawyerville et de Johnville, ont des bâtiments adjacents. «À Birchton, il n’y a pas ce genre de bâtiment utile et à Cookshire, le terrain de balle sera aussi éliminé parce qu’il est trop proche des résidences. Celui-là risque d’être converti en terrain de soccer», souligne M. Tremblay.

Il estime que le terrain de Birchton est moins utilisé, de même que la patinoire qui a été enlevée du secteur, elle aussi, parce qu’elle était entretenue même si l’achalandage était moindre. L’entretien coûtait trop cher à la municipalité.

«On vient d’investir pour trois patinoires neuves avec des dalles de béton et des bandes neuves, ç'a coûté pas loin de 800 000 $ pour Sawyerville, Johnville et Cookshire, en plus de l’anneau de glace qu’on fait depuis quelques années sur le terrain de balle de Johnville», raconte Martin Tremblay.

Amély Leblond, citoyenne du secteur de Birchton habitant en face du terrain, et plusieurs voisins ne sont pas d’accord avec l’argument du moindre achalandage.

«Ce n’est pas désert, plusieurs soirs par semaine, lorsque les saisons le permettent, des gens viennent au parc soit pour le terrain de balle, soit pour la patinoire.» — Amély Leblond

Selon elle, le terrain était effectivement mal entretenu. «Pour la patinoire, mon conjoint serait intéressé à l’entretenir lui-même et d’autres citoyens ont mentionné vouloir aider à l’entretien du terrain si la municipalité nous en donne l’occasion.»

Trop tard pour repenser le projet?

Le projet n’est qu’à ces débuts puisque la municipalité a commencé à faire des démarches de changement de zonage pour pouvoir transformer la vocation du terrain. Martin Tremblay mentionne que l’orientation du projet est sur la table depuis environ un an et demi.

Cependant, il est d’avis qu’il n’est pas trop tard pour revenir sur les décisions prises jusqu’à maintenant.

«Le projet n’est pas encore fait, tant qu’il n’y a pas eu de coups de pelle, il y a possibilité de changer d’idée. Si les citoyens viennent au conseil et proposent autre chose, ça se peut que la direction change.» — Amély Leblond

Mme Leblond affirme vouloir, avec l’aide de plusieurs autres personnes, améliorer le parc. «Même si la Ville laisse un espace vert, on est en désaccord avec les terrains résidentiels. Le terrain de balle, on y tient.»

Quelques idées sont en train de germer dans la tête du voisinage du secteur, notamment un jardin communautaire, dont chacun pourrait s’occuper, ou encore des partenariats entre des organismes de la région pour stimuler l’intérêt des jeunes familles à fréquenter le parc.

En ce moment, une vingtaine de citoyens se consultent pour élaborer des idées à proposer lors de la prochaine séance du conseil municipal.

«J’ai confiance que la Ville veuille démontrer qu’elle fait équipe avec les citoyens et qu’elle va prendre en considération nos propositions», souhaite Amély Leblond.

Une pétition de la part des citoyens concernés a également été rédigée afin de s’opposer au projet résidentiel.