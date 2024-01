L’ouverture du Pavillon des arts et de la culture de Coaticook repoussée

Les spectacles qui devaient avoir lieu en mars au Pavillon des arts et de la culture de Coaticook seront présentés à l’école secondaire La Frontalière pour celui d’Alexandre Poulin du 1er mars, et à la chapelle du Collège Rivier pour les autres. Du retard dans les rénovations majeures du bâtiment force cette décision de l’équipe de la salle de spectacle. Les détenteurs de billets seront avertis par courriel ou par téléphone. (Jessica Garneau/Achives La Tribune)

La directrice générale, Daphnée Lebrun, et son équipe espèrent voir les spectateurs fouler les nouveaux planchers de la salle de spectacle en avril. Les spectacles de mars auront lieu, pour la plupart, à la chapelle du Collège Rivier. «C’est une salle de 160 places assises au cachet assez semblable à ce qu’on retrouve au Pavillon», explique Mme Lebrun.

Le premier spectacle qui devait avoir lieu dans la salle rénovée du Pavillon des arts et de la culture, celui d’Alexandre Poulin du 1er mars prochain, sera présenté à l’école secondaire de La Frontalière. «Il y a une plus grande capacité de salle, on va donc pouvoir vendre plus de billets, c’est un spectacle qui se vend bien.»

Daphnée Lebrun assure que plusieurs personnes se sont proposées pour les aider dans la recherche de nouveaux lieux, ce qui témoigne de «l’ambiance d’entraide qui règne à Coaticook» et qui a permis de maintenir les spectacles.

«C’était la volonté du Pavillon de ne pas annuler les spectacles, on l’a beaucoup fait pendant la pandémie. Là, on voulait permettre à la gang de Coaticook d’avoir des spectacles même si le Pavillon ne pouvait pas les accueillir parce que ça fait quand même presque un an que la salle est fermée.»

Des travaux qui s’étirent

Les rénovations du Pavillon des arts et de la culture, débutées en mai 2023, devaient être terminées en octobre dernier. Cependant, le passage d’un système de chauffage à l’huile à un système de chauffage électrique a compliqué les choses.

«Une grosse machinerie devait être installée au Pavillon, il y a eu des retards dans sa livraison; elle arrive seulement au début du mois de février. On ne peut pas fermer les planchers de la salle de spectacle avant d’y avoir passé la machinerie.»

Les travaux, qui représentent plus de 5 millions de dollars d’investissement, avancent bien malgré tout. Les spectateurs peuvent s’attendre à plus d’espace de toilettes, en plus de nouveaux planchers et d’une mezzanine qui accueillera la régie, ce qui permettra plus de places assises. «On a aussi refait les salles de locations en bas et le 1er étage au complet, explique la directrice générale. Le système de chauffage et la plomberie ont été refaits également.»

«On est vraiment très excités de recevoir les gens. Ça fait presque un an qu’on est dans la programmation des spectacles à venir, on a hâte de recommencer dans nos nouveaux locaux, mais aussi de revoir notre monde», s’exclame Mme Lebrun, enthousiasmée par l’engouement pour la vente de billets.

D’ailleurs, les détenteurs des billets pour les spectacles de mars seront contactés directement par le Pavillon des arts et de la culture de Coaticook par courriel ou par téléphone. Les soirs des spectacles, une affiche posée directement devant le bâtiment indiquera où est présenté le spectacle pour ceux qui n’auraient pas eu l’information.