L’église de Sainte-Catherine-de-Hatley mise en vente

L’imposant bâtiment trône au cœur du village depuis 1908. Une récente inspection a toutefois relevé plusieurs problèmes notamment au niveau du parvis, du drainage et des fenêtres.

«Juste pour l’extérieur, c’est 1,5 million de dollars et on n’a pas touché à l’intérieur ni au presbytère, explique Bernard Lecomte, président de la Fabrique. Il y a beaucoup de rénovations à faire. On donne deux mois à ceux qui souhaitent acheter le presbytère et l’église. On va ensuite ouvrir les enveloppes pour voir s’il y a quelque chose d’intéressant.»

La diminution du nombre de paroissiens est aussi venue faire pencher la balance.

«On a entre 20 et 25 personnes qui pratiquent, admet M. Lecomte. Les revenus ne sont pas au rendez-vous. On arrive à payer le chauffage, mais c’est pas mal tout. C’est très émouvant, car il y a des paroissiens qui pratiquaient de génération en génération. Mais ils sont résignés, ils constatent bien la situation et la détérioration de l’église.»

Bernard Lecomte, président de la Fabrique de la paroisse Sainte-Catherine-de-Hatley (La Tribune, Maxime Picard)

La Fabrique s’est ainsi résignée à mettre l’église en vente. M. Lecomte assure être ouvert d’esprit envers les projets d’éventuels acheteurs.

«On a des critères dans le sens où c’est certain qu’on n’acceptera pas un projet qui ne respecte pas du tout la vocation comme un bar de danseuses par exemple, lance le président en riant. Mais pourvu que ça reste un projet respectueux, il n’y a pas de problème.»

Les activités de la paroisse vont continuer tant et aussi longtemps que l’église n’est pas vendue. Des discussions avec d’autres paroisses avoisinantes ont déjà été entamées pour poursuivre les services après la vente.