Pétition à Danville pour une enquête publique indépendante

Le budget 2024 crée du mécontentement à Danville et le conseil municipal explique les hausses des taxes par ce qu'il a été fait et décidé par l'ancienne administration. Trois anciens élus du conseil de Danville sont donc les premiers signataires d’une pétition pour demander une enquête publique indépendante afin de connaître la vérité sur les années précédentes à Danville. (Jessica Garneau/Archives La Tribune)

Le mécontentement ressenti par les citoyens de la municipalité face à la hausse du compte de taxes pour 2024, notamment lors de la séance du conseil du 18 janvier dernier, avait mené le conseil actuel à rejeter la faute sur l’ancienne administration de la Ville.

«Le conseil 2021 a mentionné à plusieurs reprises faire du rattrapage et du redressement pour expliquer les hausses de taxes. Toutefois, ces hausses ne s’expliquent pas uniquement par les carences administratives des années 2018 à 2021», explique Nathalie Boissé, ancienne conseillère à la municipalité de Danville, signataire de la pétition. L’ancien maire de Danville, Michel Plourde, et l’ancien conseiller Jean-Guy Dionne sont également signataires de celle-ci.

«Une personne, lors de la séance du 18 janvier dernier, s’est levée pour proposer une enquête sur les années où nous siégions au conseil», explique Michel Plourde.

Ce dernier insiste sur son désir de voir la vérité révélée au grand jour, peu importe le résultat. «La vérité, c’est qu’on ne peut pas tout dire. Les décisions prises par le conseil ne le sont pas nécessairement à l’unanimité, mais souvent par majorité. Le dernier conseil était divisé et c’est ce qui, peut-être, a causé quelques erreurs, mais on doit faire l’enquête pour le savoir.»

M. Plourde, avec les doutes soulevés par la mairesse lors des explications fournies aux citoyens concernant la hausse des taxes, notamment en ce qui a trait à la différence de pourcentage de la hausse en zone rurale et en zone urbaine, souhaite que les gens soient informés convenablement.

«Les doutes créent de l’insécurité. On montre qu’on est transparents et qu’on veut, nous aussi, savoir la vérité en plus d’en informer la population et le conseil actuel.»

Les trois demandeurs voudraient que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation mette sur pied un comité indépendant afin de questionner les acteurs et d’offrir des réponses.

«Le but c’est de savoir s’il y a eu des malversations financières, des fraudes, de graves erreurs lorsque nous étions au conseil de Danville. On insiste sur le fait que ça doit rester financier, ce n’est pas personnel au conseil actuel», affirme Michel Plourde, ajoutant pouvoir comprendre les citoyens de se poser des questions et de vouloir l’heure juste.

Les trois premiers signataires espèrent atteindre un nombre significatif de signatures d’ici le 30 avril, date où ils souhaitent que la pétition soit déposée.

«On le fait pour la population, on pense que ça peut aider l’actuelle administration aussi. S’il y a eu de la fraude, on va le savoir, mais s’il n’y en a pas eu, on va pouvoir arrêter de se poser des questions et de remettre la faute là-dessus.»