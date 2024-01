La main-d’oeuvre indépendante et les heures supplémentaires continuent de plomber le CIUSSS

Dans un document présenté lors de la séance du conseil d’administration du CIUSSS du 25 janvier, il a été possible d’apprendre que les derniers résultats financiers, qui datent du 5 décembre dernier, font état d’un déficit de 53,1 millions de dollars.

À la même période l’an dernier, le CIUSSS composait avec un déficit de 11,3 millions.

Ce graphique illustre la réalité budgétaire du CIUSSS lors de l'année financière 2023-2024 par rapport aux années financières antérieures. (CIUSSS de l'Estrie-CHUS)

Ainsi, l’établissement prévoit désormais un déficit légèrement supérieur à 75 millions de dollars à la fin de l’année financière 2023-2024. En novembre, on évoquait plutôt le nombre de 73 millions. Le budget total du CIUSSS de l’Estrie-CHUS est d’un peu plus de 2 milliards de dollars.

Le recours au personnel d’agences de placement plombe particulièrement le CIUSSS. À quelques mois de la fin de la présente année financière, la main-d’œuvre indépendante participe au déficit global de l’établissement à la hauteur de 34,7 millions.

Par ailleurs, la pénurie de main-d’œuvre fait en sorte que les employés du CIUSSS ont travaillé 137 487 heures supplémentaires en plus qu’à la même période de l’année financière dernière.

Ces heures supplémentaires ajoutent 23,5 millions au déficit global. D’autres facteurs, comme l’achat de fourniture médicale, coûtent cher au CIUSSS, selon les documents présentés au conseil d’administration.

Le CIUSSS avait d’ailleurs demandé à ses différentes directions un effort de compression des dépenses en 2021-2022 pour atteindre, à terme, l’équilibre budgétaire. Toutes les directions devaient réduire de 1,35 % leur budget.

Selon les documents, le «niveau de réalisation prévu est de l’ordre de 55 %» pour cet objectif à la fin de l’exercice financier 2023-2024.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a sauvé le CIUSSS de déficits dans les deux dernières années financières. (Jean Roy/Archives La Tribune)

Le MSSS à la rescousse?

«L’équilibre [en 2023-2024] sera impossible sans un appui financier important de la part» du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), peut-on lire noir sur blanc dans les documents du CIUSSS.

C’est d’ailleurs ce qui était arrivé en 2021-2022 et 2022-2023 : le MSSS avait consenti au CIUSSS d’importants montants, notamment pour les programmes jeunesse, qui lui avait permis d’atteindre l’équilibre budgétaire. Cette réalité est d’ailleurs bien visible dans le graphique joint plus haut dans ce texte.

Cette année, le CIUSSS demande au MSSS un montant de 19,8 millions pour la trajectoire jeunesse, un peu plus de 40 millions pour les transferts de services de la Montérégie et 6,8 millions pour la clientèle en réadaptation jeunesse et DI-TSA-DP, notamment.

En novembre, la directrice des services financiers du CIUSSS, Lyne Jutras, disait sentir que «cette année, il y a un délai» dans la transmission des fonds du MSSS vers le CIUSSS.