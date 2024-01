La construction de logements abordables en berne en 2023

Quatre-vingt-dix logements abordables sont actuellement en cours de construction rue Simonds Sud, près de la piste cyclable, à Granby. (Catherine Trudeau/La Voix de l'Est)

Cinq projets d’habitation abordable — un à Granby (de 90 logements rue Simonds Sud) et quatre à Sherbrooke — avaient pourtant été retenus pour l’Estrie lors de la première année de la création du Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ), en 2022.

L’Estrie faisait alors très bonne figure, totalisant près du quart du nombre de logements abordables annoncés à l’extérieur de Montréal.

Pour l’année qui vient de se terminer, cependant, un seul projet a été sélectionné dans cette région ; il est situé à Sherbrooke.

Chute libre

À l’échelle du Québec, un rapide coup d’œil au tableau listant les projets sélectionnés par la Société d’habitation du Québec — la liste 2023 s’étire sur une page au lieu de deux pour 2022 — laissait présager une diminution majeure du nombre de projets.

(Société d'habitation du Québec)

En y regardant de plus près, le nombre de projets sélectionnés à l’échelle de la province est trois fois moindre, passant d’un total de 41 en 2022 à 14 en 2023.

En nombre d’unités de logement, la baisse est également importante : -40%.

Logements sociaux et communautaires

Du côté des logements sociaux et communautaires, là non plus, 2023 est à oublier.

Sur le territoire couvert par La Voix de l’Est, soit l’ouest de l’Estrie et l’est de la Montérégie, aucun projet de logements subventionné par AccèsLogis n’a été réalisé en 2023, selon des données fournies par la Société d’habitation du Québec (SHQ).

Sur la période allant de 2013 à 2023, cette dernière année est l’une des pires à ce titre pour l’Estrie, totalisant seulement deux projets de logements sociaux.

C’est le pire total, ex aequo avec les années 2019 et 2015.

La meilleure année était 2013, avec huit projets de logements sociaux réalisés.

Logements abordables en construction en 2024

À Granby, la construction de deux projets de ce type devrait cependant démarrer en 2024.

Le projet piloté par Innoplex sur le site de l’ancienne piscine Miner, ainsi que celui de la rue Centre de la coopérative Holocie, est sur les rails.

Avec un taux d’inoccupation des logements de 0,1% à Granby, l’année en cours permettra peut-être aux personnes à la recherche d’un logement de souffler un peu.