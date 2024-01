La santé publique de l’Estrie se prépare en vue de l’éclipse solaire du 8 avril

Il y a environ un an que l’organisation a commencé à se pencher sur la question, précise la Dre Mélissa Généreux, médecin-conseil à la santé publique de l’Estrie.

«On a lu beaucoup la littérature scientifique. Notre intérêt est beaucoup en lien avec les risques au niveau des yeux. On est allé voir les avis d’experts qui ont été publiés un peu partout avec les dernières éclipses, on a été en contact avec des gestionnaires d’urgence qui ont vécu cela en 2017 dans l’Oregon et sur la côte ouest», énumère Dre Généreux, en soulignant que l’équipe est aussi en contact avec un expert de la santé des yeux également astronome.

«C’était important pour nous de partir avec la bonne base scientifique pour être capable de se positionner par rapport au visionnement de l’éclipse et de donner l’heure juste…» note-t-elle en rappelant que l’événement astronomique suscite un très grand engouement.

Les gens qui veulent regarder directement l’éclipse doivent être équipés de lunettes prévues à cette fin. «Le visionnement direct passe par l’accès aux lunettes.»

Dre Mélissa Généreux, médecin-conseil à la santé publique de l'Estrie. (Stéphane Champagne/Archives La Voix de l'Est)

«Ces lunettes-là, si elles sont en bon état et bien portées, pour la très grande majorité des gens, il n’y a pas de problème.» Des problèmes peuvent cependant survenir si une personne ne porte pas les lunettes de façon adéquate ou qu’elles ne sont pas en bon état.

Moment critique

Quelques secondes à regarder l’éclipse à l’œil nu sont suffisantes pour causer des lésions. «Ce qui est embêtant, sur le coup, c’est que ça ne fait rien. L’effet va être à retardement.»

«C’est quelques heures plus tard, voire le lendemain, que vous allez commencer à sentir que votre vue a commencé à baisser, que vous pouvez avoir des taches dans votre champ de vision. Il y en a même qui peuvent perdre la vue. Ça peut durer quelques semaines, voire quelques mois…»

L’éclipse dure en tout et partout environ deux heures et quart. Elle commence dans l’après-midi vers 14 h 15 avec la phase partielle, rappelle Dre Généreux.

« C’est à partir de là que la Lune commence à passer devant le Soleil et que l’on va voir des croissants lumineux. Ça va commencer à être un peu plus sombre et on va voir le Soleil commencer à être partiellement caché. Ça, c’est ce qu’on appelle la phase partielle. Ça dure environ une heure; après, on a la phase totale à 15 h 30 pour Sherbrooke. Ça dure trois minutes trente. Là, le ciel va être complètement noir, la Lune va être complètement devant le Soleil, on va juste voir un halo lumineux autour. C’est ce qui est vraiment spectaculaire. Après ça s’ensuit une autre phase partielle alors que la Lune commence à se détacher, si on veut… »

C’est pendant la phase partielle, soit avant et après l’éclipse totale, qu’il y a des risques pour la vue, soit environ une heure avant et une heure après.

La santé publique a préparé différents outils informationnels, qui seront entre autres présentés sur les réseaux sociaux. « L’Estrie devient un peu l’épicentre; il y a beaucoup de grands rassemblements collectifs. »

L'éclipse solaire totale du 8 avril 2024. (eclipsequebec.ca)

Rappelons que la région sera aux premières loges de cet événement puisqu’elle se retrouve dans la bande de totalité de l’éclipse, c’est-à-dire qu’on pourra voir l’éclipse totale.

Des discussions ont déjà eu lieu avec les centres de service scolaires à ce sujet.

Interrogations nombreuses

«On a quelques milieux qui nous ont contactés pour nous poser des questions… Toutes les questions vont arriver.» Parmi elles : est-il possible de conduire pendant l’éclipse? Oui, note Dre Généreux, mais il ne faut pas regarder directement le phénomène qui se déroule.

«Il faut essayer de mettre le paravent ou une casquette. Il n’y a pas de danger de conduire, de marcher, de faire de l’activité, mais il faut s’en tenir à ne pas regarder le ciel. Je prédis que cette journée-là, la casquette va être populaire…»

Elle déconseille aussi de filmer ou photographier avec le cellulaire, puisque les gens vont être portés à retirer leurs lunettes pour voir leur écran de cellulaire.

À noter qu’il existe aussi des méthodes de visionnement indirect de l’éclipse.