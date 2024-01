La réadaptation à domicile est maintenant offerte en Estrie

Lorsqu’il nous accueille chez lui, il est difficile d’imaginer que Daniel Beaudoin a été frappé par un AVC il y a deux mois à peine. Fringant, allumé et tout sourire, il a repris son petit train-train quotidien, en compagnie de sa femme Denise et de leur petit chien.

Hospitalisé neuf jours en novembre dernier en raison de son AVC, il a par la suite entrepris une réadaptation intensive à domicile (RIAD), une possibilité nouvellement offerte par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS dans trois réseaux locaux de services (RLS) : Sherbrooke, Memphrémagog et La Pommeraie.

«Et ça m’a aidé à guérir deux fois plus vite, j’en suis sûr», affirme M. Beaudoin.

Essentiellement, la RIAD permet à des patients qui nécessitent une réadaptation de le faire à la maison, plutôt que d’être cantonnés à un lit d’hôpital. Après avoir été testé sous forme de projet pilote pendant un an, ce programme a été officiellement implanté en septembre dernier. En tout, 165 usagers ont déjà pu profiter de la RIAD depuis son développement en projet pilote, indique la cheffe des services professionnels - volet réadaptation du RLS de Sherbrooke, Stéphanie Racine.

Cette approche, ajoute-t-elle, a de nombreux effets positifs sur les patients comme Daniel Beaudoin.

Daniel Beaudoin a subi un AVC il y a à peine deux mois. (Maxime Picard/La Tribune)

«Quand les patients sont en réadaptation à l’hôpital, c’est comme s’ils étaient en visite chez nous. Ça perd un peu de son sens et en plus les proches ne sont pas impliqués. Quand ils sont à domicile, on est chez eux. Les proches sont impliqués, ce qui leur permet de s’assurer en continu de la progression du patient. Ce dernier pourra aussi reprendre une routine plus réaliste. Il va faire autre chose de sa journée que d’attendre dans un lit d’hôpital, ce qui va permettre une rémission plus rapide», explique Mme Racine.

«Dans l’environnement de la personne, on peut travailler selon les caractéristiques du domicile. S’ils ont un virage dans leur escalier ou que celui-ci est en colimaçon, on peut travailler directement là-dessus, ce qui est plus pertinent. Je pense que le fait que la personne soit chez elle fait en sorte qu’elle doit faire ses activités quotidiennes, comme s’habiller ou se faire à manger. Les patients travaillent donc plus, ce qui les fait récupérer plus vite», note le physiothérapeute Jean-Raphaël Tanguay, qui a suivi M. Beaudoin dans sa réadaptation.

Ce dernier précise d’ailleurs avoir apprécié le sentiment d’autonomie que la RIAD lui conférait, alors qu’il a rapidement recommencé à se faire à déjeuner lui-même, par exemple. Il ajoute que le simple fait de faire «ses petites affaires» était très bénéfique au plan mental.

«Et je le laissais faire. J’avais confiance en lui. Il est très positif, donc je le laissais faire ses petites tâches, en le surveillant bien sûr», rigole Denise, la femme de Daniel Beaudoin.

En tout, M. Beaudoin a eu recours trois semaines à la RIAD, à raison d’une douzaine de visites par semaine de différents professionnels de la santé (physiothérapeute, éducatrice spécialisée, ergothérapeute).

Jean-Raphaël Tanguay, physiothérapeute, a suivi les progrès de M. Beaudoin durant sa réadaptation à domicile. (Maxime Picard/La Tribune)

Fluidité hospitalière

Non seulement la réadaptation intensive à domicile permet-elle aux patients d’évoluer plus rapidement vers l’autonomie, elle aide aussi à décongestionner les hôpitaux.

«Il y a des gens qui attendent deux semaines à l’hôpital avant de pouvoir avoir accès à un lit de réadaptation. M. Beaudoin a été hospitalisé neuf jours, ce qui est très peu pour un AVC. Il y a beaucoup d’enjeux pour les patients et les proches aidants à devoir attendre ou à être à l’hôpital pour la réadaptation», souligne Stéphanie Racine.

Selon les dernières données du ministère de la Santé et des Services sociaux, 16 % des patients en attente d’un lit dans un hôpital du CIUSSS de l’Estrie-CHUS le sont pour des raisons liées à la réadaptation.

Si des mesures très concrètes n’ont pas été prises encore sur les résultats du déploiement de la RIAD, Mme Racine estime que celle-ci aide le CIUSSS. Comme seulement trois des neuf RLS de l’Estrie offrent ce service, il devrait y avoir un impact plus marqué à terme, quand la RIAD sera offerte partout.

Daniel Beaudoin et sa femme Denise se disent très reconnaissant du travail de l'équipe de la RIAD à Sherbrooke. Sur la photo, Stéphanie Caron, qui chapeaute l'équipe, et le physiothérapeute Jean-Raphaël Tanguay se sont joints à eux. (Maxime Picard/La Tribune)

«On vise à développer ce programme dans l’ensemble de nos RLS. Ce qui est plus difficile toutefois, ce sont les enjeux de main-d’oeuvre et de grandeur du territoire. Quand on parle d’offrir ce service dans le Granit, c’est un peu plus difficile, vu la grandeur du territoire», analyse Mme Racine.

«Dans la prochaine année, ajoute-t-elle, on prévoit implanter la RIAD dans les territoires limitrophes à Sherbrooke.»

En ce moment, une équipe par RLS offrant le service est mobilisée pour rencontrer les différents patients. En moyenne, chaque équipe peut rencontrer six patients par jour.