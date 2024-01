Achats chez Amazon: Magog juge que les montants alloués sont «acceptables»

Dans cette enquête, il a été révélé que plusieurs villes à travers la province ont dépensé des milliers de dollars sur la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023 en commandant chez Amazon plutôt que d’acheter localement.

Magog arrive au 8e rang sur 12 parmi les villes qui ont fourni leurs chiffres à l’enquête avec un montant de 25 415,03 $. Même si Magog se trouve en milieu de peloton, son chiffre reste tout de même trois fois plus élevé que Québec.

Ailleurs en Estrie, Bromont a dépensé plus de 55 000 $ en 21 mois, Granby a payé plus de 40 000 $ et Lac-Mégantic a limité ses achats à plus de 6 300 $, bon pour le premier rang des moins dépensiers. Sherbrooke n’a pas répondu à la demande d’accès aux documents.

Interpellée par La Tribune lundi, la Ville de Magog indique que les achats sur Amazon ne sont pas priorisés.

«Ce qu’on achète sur Amazon, ce sont souvent des produits qui ne sont pas disponibles dans les magasins parce qu’il va y avoir une rupture d’inventaire par exemple», indique la directrice des communications de Magog, Claudia Fortin.

«C’est le cas de la série Les Bougon [cité dans l’enquête] qui au moment de l’achat n’était pas disponible sur les sites Archambault, Renaud-Bray, etc. C’est vraiment en dernier recours qu’on a accès à Amazon.»

Mme Fortin affirme que cet achat en particulier avait été fait pour le service de bibliothèque qui offre la location de DVD. «On avait déjà la série Les Bougon, mais [le DVD] devait être remplacé parce qu’il était brisé.»

«De notre côté, on trouve quand même que les montants alloués aux achats faits sur Amazon sont acceptables.» — Claudia Fortin, directrice aux communications de Magog

«Quand on ramène [le montant dépensé chez Amazon] au budget total de la Ville, pour une année, les achats qu’on fait chez Amazon, ça représente 0.01 % à peu près. Ça demeure quand même mineur sur le lot des achats qu’on fait.»

L’achat local en premier

Questionnée sur l’importance de l’achat local et de montrer l’exemple à la population, la Ville de Magog réitère son intention d’acheter ici lorsqu’il est possible de le faire.

«En termes d’achat local, dans notre politique d’approvisionnement, ce qu’on dit c’est qu’on doit toujours favoriser l’achat local quand évidemment le produit est disponible. On dit aussi que tout ce qu’on souhaite acheter qui a un prix inférieur à 7 500 $, ça doit se faire exclusivement localement», explique Mme Fortin.

Il existe cependant quelques exceptions à la politique d’approvisionnement. «Des fois, on a besoin de quelque chose, mais il n’y en a pas en quantité suffisante dans les magasins, donne en exemple la directrice des communications. Quand on doit faire des achats importants pour 200 ou 300 personnes pour différentes raisons, on doit avoir une quantité suffisante.»

«On n’interdit pas les achats sur Amazon. On ne les priorise pas non plus. C’est de trouver l’équilibre et s’assurer qu’on ne tombe pas dans la facilité non plus. Que ce ne soit pas un réflexe de commander sur Amazon.» — Claudia Fortin, directrice aux communications de Magog

La Ville de Magog estime tout de même qu’il y a encore du travail à faire pour sensibiliser le personnel à acheter local le plus possible.

«Il y a certains achats qui ont été faits sur Amazon dans la période visée qui auraient effectivement pu se faire différemment, concède Mme Fortin. Ça demeure mineur, mais on va s’assurer de sensibiliser nos employés, de faire un rappel des bonnes pratiques également.»