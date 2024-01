Des terrains de volleyball bientôt construits à la plage des Cantons

Parmi les quatre entrepreneurs qui ont fait une offre, le Groupe Lapalme inc. a été le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant de 284 500 $ avant les taxes.

La Ville de Magog avait prévu un budget d’environ 327 000 $ pour le projet et des chiffres internes estimaient les coûts à 283 150 $. L’octroi de contrat a été confirmé à l’unanimité par les membres du conseil lors de la séance du 15 janvier.

La mairesse de Magog Nathalie Pelletier qualifie l’ajout de ces terrains comme «une bonne nouvelle». «Ça cadre avec Magog, affirme-t-elle. On aime ça voir les jeunes faire des activités, se rassembler en plein air au bord du lac. Ça va être une activité de plus à pratiquer dans un endroit magnifique.»

Le projet avait été initié il y a quelques années en consultation, mais le processus avait ralenti considérablement.

«On a eu des enjeux parce que c’est une zone qui est inondable, explique la mairesse. On est proche du lac. On a vu que l’eau peut monter l’année passée. On a eu des demandes d’autorisation de la part du gouvernement pour pouvoir installer ça. On les a eues, mais ça l’a augmenté un petit peu nos délais. On aurait aimé les avoir l’année passée.»

Les inondations à la plage des Cantons ont grandement limité les activités possibles durant l'été 2023. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Les travaux prévus au printemps

La construction des terrains de volleyball commencera «dès le dégel pour finir à la Saint-Jean-Baptiste». «À moins qu’on aille de gros problèmes au niveau de la température, les travaux devraient être terminés pour la saison estivale», estime Mme Pelletier.

Selon elle, les terrains seront situés «entre le Pub Le Chalet et le club de voile».

Il existait déjà des terrains à la pointe Merry de Magog, souvent utilisés par le club de volleyball local. Toutefois, «les terrains étaient rapidement occupés», rappelle la mairesse.