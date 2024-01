Le cerf au cœur des discussions à Frelighsburg

Selon les dernières données disponibles, on estime que la population québécoise de cerfs de Virginie se chiffre à plus de 250 000 individus, en excluant le territoire d’Anticosti.

On retrouve une surabondance dans certains secteurs de notre région. Adepte des terres agroforestières, l’espèce attire les chasseurs par sa beauté, sa qualité et son bon nombre. À preuve, d’après les experts, plus de 50 % des cerfs abattus en province proviennent des régions de l’Estrie et de la Montérégie.

Mais les conséquences de leur présence sur la biodiversité sont considérables. Le surbroutage du cerf amène «des impacts sur la santé des écosystèmes forestiers». Certains producteurs de soya, de maïs, de pommes et d’érable doivent composer avec le passage de l’espèce et les dégâts qu’elle cause sur leurs terres.

En outre, une surpopulation de cerfs peut amener l’émergence ou la propagation de maladies. Il était notamment question de la maladie de Lyme lors de la conférence donnée par Anaïs Gasse. La biologiste est responsable de la gestion de la grande faune au ministère de l’Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

La conférence donnée par Anaïs Gasse a attiré des citoyens concernés par la présence du cerf en région. (Nicolas T. Parent/La Voix de l'Est)

Quelques solutions

Lors de sa conférence, Anaïs Gasse a soulevé quelques pistes de solutions appropriées permettant la cohabitation saine entre «la biodiversité, la faune, les propriétaires et les chasseurs». Pour elle, pas question d’éradiquer le cerf. Loin de là.

«Le but est de trouver le bon équilibre» — Anaïs Gasse, biologiste

«Premièrement, il faut identifier la bonne espèce, puisqu’un insecte ou un raton laveur peut-être la cause des dommages observés sur nos terres, notamment dans nos champs de maïs. Lorsqu’on a identifié notre coupable, il faut trouver la bonne solution, puis valider, modifier ou combiner des actions», affirmait-elle.

Parmi les solutions proposées, on retrouve les canons et mécanismes sonores, les feuilles d’assouplissant dans les pommiers et autres arbres, ou encore l’odeur d’urine de coyote qui peut repousser le cerf de Virginie. Mme Gasse proposait également l’installation de clôtures de différents types. Préférablement d’une hauteur de 7 à 8 pieds, afin d’éviter que le cerf ne saute au-dessus.

«La clôture peut s’avérer efficace pour le propriétaire d’un terrain permettant son installation. Il faut porter attention lorsqu’on l’installe toutefois. Il faut colmater tous les espaces possibles, puisque le cerf n’a pas besoin d’un trou bien grand pour se faufiler», jugeait la biologiste.

Décidément, il n’y a pas de recette miracle pour repousser l’indésirable. Puisque le cerf, très productif, est doué «d’une bonne capacité d’adaptation».

Attention! Les dommages sur un terrain privé peuvent être causés par un autre animal que le cerf. Le raton laveur ou l'insecte peuvent ravager certaines cultures. (123RF)

Chasse adaptée

La dernière des solutions avancées en exposé était la chasse suffisante, adaptée et en respect aux règles de l’art. Une pression sur les populations qui peut être ajustée selon l’étendue des dommages observés sur le terrain. Pour obtenir le succès escompté, il faut réunir une quantité suffisante de chasseurs, dépendamment de la situation, et cibler davantage les cerfs sans bois aux dépens des mâles.

«J’ai parlé à des personnes qui voient des dommages sur leurs terres, qui ne chassent que les cerfs mâles et qui n’ont pas suffisamment de chasseurs selon leur situation. Il faut comprendre qu’un mâle peut s’accoupler avec plusieurs femelles et que cette dernière peut donner naissance à deux petits par année au cours d’une vie. La chasse des mâles n’a que peu d’incidence sur les générations futures», expliquait Anaïs Gasse.

Selon cette dernière, certains propriétaires fonciers comptent quelques dizaines de chasseurs sur une terre d’environ mille acres. En se concentrant uniquement sur les cerfs sans bois, ils peuvent faire une différence significative pour la biodiversité et les cultures.

Comment attirer un bon nombre de chasseurs chez soi? Excellente question d’après Anaïs Gasse.

Un propriétaire foncier a plusieurs options sous la main. Un connaisseur peut recruter lui-même le personnel et s’occuper des opérations de chasse sur sa propre terre. L’option d’un ami ou d’un guide de chasse est intéressante pour ceux qui ne connaissent rien en la matière.

Cette pratique tenue en saison automnale doit respecter les lois établies, notamment en termes de permis de chasse, d’armes et de munitions.

Un propriétaire privé peut recruter ses chasseurs en établissant ses propres conditions. Il peut notamment interdire la consommation d’alcool, ou encore exiger qu’on maintienne la propreté sur sa terre en ramassant les déchets, les douilles et les flèches.

«Ça peut être inquiétant de recevoir des étrangers chez soi! Les partis peuvent convenir d’une entente signée. Toutefois, il faut rappeler qu’il s’agit d’un travail d’équipe. Le chasseur est là pour aider. Le propriétaire, quant à lui, offre un lieu de chasse de qualité», ajoutait Mme Gasse.

La chasse au gibier mâle n'a que peu d'effet sur les générations futures. En effet, une femelle peut trouver un partenaire différent et donner naissance à deux reprises par année. (123RF)

Des ressources

Au terme de son exposé, Anaïs Gasse a présenté Vanessa Nadeau, une employée à la Fédération de l’Union des producteurs agricoles de l’Estrie. Cette dernière est affectée à la recherche de solutions et de propriétaires concernés par les problématiques liées au cerf de Virginie. La dame était d’ailleurs disponible, en fin d’événement, pour discuter avec les citoyens présents.

Entre autres, les personnes concernées peuvent visiter sur le site de Mirador. Il s’agit d’un outil qui permet aux chasseurs d’afficher leurs offres de service (chien de sang, formation, guide de chasse...). Pour les propriétaires privés, il est possible d’y proposer son territoire pour la pratique de la chasse.