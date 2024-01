Frustrations autour de saccages de pistes de ski de fond

«Ça faisait environ une semaine qu’on pouvait dire que c’était réellement praticable. Quand quelqu’un vient déjà te les défaire… c’est fâchant. On espère que c’était vraiment juste un cas isolé», déplore Stéphane Bernier, président du Club de ski de fond Val-Plein-Air à Valcourt.

Des écriteaux interdisant le passage de motoneiges sont pourtant bien installés à chaque entrée du sentier, précise M. Bernier. «On a des ententes de droits de passage avec six ou sept propriétaires, et c’est seulement pour le ski de fond, dit-il. Et à ces propriétaires, qu’on ne leur parle pas de motoneiges! Ils n’en veulent pas et je les comprends. S’il fallait que ça se reproduise, on pourrait carrément perdre nos droits d’accès», prévient M. Bernier, rappelant que le club, qui vise à offrir des pistes de ski de fond gratuitement à la communauté, est tenu exclusivement par des bénévoles.

Le week-end des fondeurs du secteur a pu être sauvé grâce au travail d’un bénévole qui a retracé le sentier, samedi.

L’incident est d’autant plus fâchant puisqu’il survient quelques semaines après un vol de matériel au club, explique M. Bernier. «On avait un quatre-roues en panne alors on l’a laissé dans la piste cyclable pour la nuit, et quelqu’un a volé la scie à chaîne qui se trouvait dans le coffre. » Heureusement, un généreux donateur a permis au club d’en acquérir une nouvelle à la suite de la dénonciation de la situation sur sa page Facebook.

Fermeture forcée à Val-des-Sources

Du côté de Val-des-Sources, la fermeture d’une grande partie des sentiers de ski de fond a suscité de vives réactions dans la communauté dimanche matin. Le couvert de neige insuffisant, il n’a pas été possible pour l’organisation de rétablir le traçage des pistes après qu’elles aient été saccagées samedi, a précisé le club sur sa page Facebook.

Le maire de Val-des-Sources, Hugues Grimard, a déploré la situation lorsque contacté par La Tribune. «Je trouve ça décevant. Il y a des bénévoles qui mettent de l’effort, de l’énergie là-dedans et certaines personnes détruisent tout le travail qui a été fait et empêchent les utilisateurs d’en profiter convenablement», commente-t-il.

Resserrement et sensibilisation

La Sûreté du Québec confirme avoir reçu le signalement d’un utilisateur des pistes de Val-des-Sources à cet effet, demandant davantage de surveillance dans le secteur pour éviter que la situation ne se reproduise.

Les recours sont toutefois limités, comme le concède Stéphane Bernier, puisqu’il est difficile de qualifier ces déplacements de neige de «méfait » aux yeux de la loi. Les bénévoles doivent donc se tourner vers des enquêtes citoyennes et des opérations de sensibilisation. «Le mieux, c’est de les attraper sur le fait», dit-il.

Il n’a pas été possible de joindre un responsable du Club de ski de fond Val-des-Sources, dimanche.