Une station de ski du Saguenay cible «les refugiés climatiques» estriens

Officiellement, la promotion s’adresse aux détenteurs de laissez-passer adultes de l’une des quatre grandes stations de ski, soit Sutton, Owl’s Head, Mont-Orford et Bromont.

À tous nos ami(es) de l'Estrie: Nous vous invitons chaleureusement à venir skier nos pistes, sous-bois et secteurs... Publiée par Mont Edouard sur Dimanche 14 janvier 2024

«La philosophie derrière ça est de dire : “on ne vole pas de clients à personne, ce sont tous des détenteurs de passe”. [...] D’un autre côté, le Mont-Édouard, je ne veux pas être chauvin, mais on a la cote. C’est un incitatif supplémentaire à faire six heures de voiture», commente le directeur général de la station située à L’Anse-Saint-Jean, Marc-André Busque.

Il rappelle que les amateurs de poudreuse, où qu’ils soient, cherchent les meilleures conditions de neige et de glisse. «Le réel défi, au Mont-Édouard, c’est d’amener les gens skier ici une première fois.»

Marc-André Busque, directeur général du Mont-Édouard. (Archives Le Quotidien, Jonathan Hudon)

Marc-André Busque a eu l’idée d’une telle promotion, mais c’est son directeur des opérations, un ancien Bromontois, qui a utilisé l’expression «réfugié climatique» en parlant des gens de l’Estrie.

«J’ai beaucoup d’amis en Estrie. Ils sont un peu désespérés en ce moment», fait-il valoir. «J’ai mis tout ça ensemble [...] et je me suis dit : “pourquoi ne pas leur offrir un rabais ciblé”. Le but d’une promotion comme ça n’est pas de blaster les montagnes de ski. L’industrie du ski au Québec, c’est une industrie collaborative. Un skieur va skier dans toutes les stations; on travaille beaucoup en partenariat.»

En ce moment, au Mont-Édouard, 100 % du domaine skiable est ouvert. Mais comme beaucoup d’autres stations à travers le Québec, la pluie s’est abattue en décembre.

«On a ouvert pleine montagne, plein sommet si on veut, au début janvier», fait-il valoir.

La neige des derniers jours a permis d’ouvrir l’ensemble des pistes, des secteurs des sous-bois et de haute route. La réaction à la publicité a été immédiate, note M. Busque.

En outre, rappelle-t-il, cette station du Bas-Saguenay est en mode survie. Une campagne de financement est d’ailleurs en cours dans le but d’assurer la survie de la station et de garder la montagne publique.

La station avait dû se placer sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Elle compte maintenant un nouveau directeur général et un nouveau plan stratégique.

Ouverte depuis 1990, elle compte deux principaux produits d’appel : le ski de haute route et les refuges, de même que l’offre de camps et la tenue de compétitions. L’enseigne a accueilli des camps de compétition dès novembre, souligne M. Busque. La station offre aussi des sentiers de ski de fond et de raquettes, de même que des sentiers de fatbike. Elle offre un dénivelé de 450 mètres.

Rappelons que les principales stations estriennes ont investi massivement afin d’améliorer leurs conditions d’enneigement ces dernières années.

Tourisme Cantons-de-l’Est (TCE) évaluait récemment que les principales stations de ski tiraient bien leurs épingles du jeu en ce début de saison grâce à ses investissements.

«C’est sûr que décembre a été un des mois les moins neigeux dans l’histoire du Québec, notamment dans les Cantons-de-l’Est. Mais la situation en ce moment est vraiment différente que pendant le temps des Fêtes. On est complètement ailleurs. Il y a une mise à jour au niveau de la perception à faire par rapport aux conditions dans les montagnes», remet toutefois en perspective la porte-parole de TCE, Lysandre Michaud-Verreault.

Elle souligne à titre d’exemple que Mont-Orford a reçu 50 centimètres au cours des sept derniers jours. On compte 200 cm accumulés à Owl’s Head, comparativement à 120 cm l’an dernier à pareille date. «J’inviterais le directeur général à venir dans les Cantons...»

Les quatre principales stations estriennes (Mont-Orford, Owl’s Head, Bromont montagne d’expériences et Mont Sutton) devraient atteindre (ou presque) 100 % du domaine skiable d’ici à ce week-end.

Elle souligne au passage que les Cantons-de-l’Est représentent la deuxième région touristique en importance en jour/ski au Québec. «Malgré ce qui est dit dans la publicité, on détient vraiment un positionnement tout à fait enviable [...] À ce niveau-là, ce n’est pas inquiétant.»