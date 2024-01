Quoi faire ce week-end en Estrie?

Musique

Fannie Gaudette présente l’invention humaine

L’Estrienne Fannie Gaudette présente vendredi son projet solo, l’invention humaine, pour la première fois sur la scène de la salle Bandeen de l’Université Bishop’s depuis son lancement en 2022. À la voix et au piano, l’artiste sera acompagnée de Philippe Dunnigan au violon, d’Olivier Hébert à la contrebasse et de Miles Dupire-Gagnon à la batterie. Spectacle à 20h, au coût de 25$.

The Blaze Velluto Collection et Les Lunatiques à la Petite Boîte Noire

Le quintette de garage rock regroupant Antoine Bourque, Ariane Roy, Simon Guay, François Pelletier et William Lévesque visite Sherbrooke ce vendredi à la Petite Boîte Noire. Il sera précédé du rassemblement festif de l’artiste anglophone Blaze Velluto, qui compte pour l’occasion sur un noyau de musiciens et interprètes (Little Miss Roy, Sheenah Ko, Guillaume Chiasson (Bon Enfant) et Jean-Étienne Collin-Marcoux (Beat Sexü)). Début du spectacle à 20h. Admission 20$, taxes et frais inclus.

Alicia Moffet au Granada

La vedette pop, qu’on a notamment connue pour son succès Lullaby, foulera les planches du Théâtre Granada, ce vendredi 19 janvier. Le spectacle débute à 20h avec l’artiste Pelch en première partie.

Soirée Vague de chaleur à la Petite Boîte Noire

Un spectacle à trois branches majoritairement reggae, qui met en vedette le groupe montréalais Okapi avec Solidground. L’artiste émergent La Vie sera également de la partie, de même que Bermuda. Le spectacle a lieu ce samedi 20 janvier et débutera à 20h. Billets en vente à 20$, taxes et frais inclus.

Jean-Philippe Sylvestre au Centre d’art de Richmond

La Route des concerts, qui propose des événements tout le printemps et l’hiver à différents endroits dans la région, invite les mélomanes ce dimanche 21 janvier à 14h au Centre d’art de Richmond. Le pianiste, qui accumule les distinctions et les concerts partout sur le globe, est présenté dans le cadre de l’itinéraire «Élan novateur». Admission générale pour 32$.

Sports

Match des enfants du Phoenix de Sherbrooke

Dans le cadre de son Match des enfants, le Phoenix de Sherbrooke affrontera les Huskies de Rouyn-Noranda, ce dimanche à 15h. Pour l’occasion, de jeunes stagiaires accompagneront notamment les différents professionnels du palais.

Danse

Atelier de danse africaine de Swing Sherbrooke

Ce samedi de 13h30 à 15h au Sercovie, tous les niveaux de danseurs sont invités à découvrir les racines du Swing au son de musique live dans le cadre d’un atelier de danse africaine de la compagnie de danse Sankofa. Inscription obligatoire sur le site de Swing Sherbrooke, 25$ par personne.

Soirée de danse country à Rock Forest

Winslow Dancers invite la population à se joindre à la fête, vendredi de 19h à minuit au sous-sol de l’église Saint-Roch. Entrée à 16$ par personne.