L’ouverture de la Maison des aînés de Magog confirmée en février

L'ouverture de la Maison des aînés et alternative de Magog ne sera pas repoussée pas une troisième fois. (Jean Roy/La Tribune)

L’établissement devait initialement accueillir ses résidents à la fin de 2022, mais son ouverture a été repoussée à deux reprises, d’abord, au mois de mars 2023 et, par la suite, en début 2024.

«Comme il avait été annoncé le 15 septembre dernier, le déménagement est confirmé pour le 13 février 2024», assure une représentante du service de communication du CIUSSS de l’Estrie – CHUS interpellée par La Tribune.

«Les équipes travaillent pour préparer l’ouverture. Les choses se déroulent selon les plans.»

La Maison des aînés et alternative de Magog construite à l’intersection du chemin Roy et de la route 112 accueillera au total 36 résidents, incluant 24 aînés et 12 adultes.

«Des 36 personnes, la majorité provient de l’hébergement 1 du CHSLD de Memphrémagog», précise la représentante.