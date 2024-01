Les contribuables de Danville repartent bredouilles

Près de 200 personnes ont assisté au conseil municipal de Danville, jeudi soir, dans le but d’obtenir des informations et, surtout, des réponses quant à leurs inquiétudes face à la hausse du taux de taxation s’élevant à 12,8 %. (Sarah Gendreau-Simoneau)

La séance du conseil avait été changée de lieu et de date à cause du trop grand nombre de personnes voulant de l’information sur la hausse du compte de taxes de 12,8%.

Près de 200 personnes se sont déplacées afin d’obtenir réponse à leurs questions. Ils cherchaient surtout à comprendre l’écart de taxation entre le milieu urbain, qui a accès à plus de services, et le milieu rural où les services sont peu nombreux.

«On paie pour notre eau, on s’occupe de notre fosse septique et il faudrait qu’on paie plus cher de taxes? Les seuls services qu’on a, en campagne, c’est le déneigement et les poubelles, et en plus, c’est mal fait», déplorent plusieurs citoyens présents à la séance.

S’ils argumentent autant, c’est qu’ils pensent comprendre qu’en ville, le taux de taxation s’élève à 3,4% alors qu’en campagne, c’est plutôt 12,8%.

Le conseil municipal a réitéré plusieurs fois qu’il s’agit du «même taux de taxation pour tout le monde», mais que les gens en ville voient les frais d’aqueduc et d’égouts disparaître de leur compte de taxes étant donné qu’ils ont trop payé durant les années antérieures. C’est donc la facturation de services qui a été revue, et non pas la taxation.

Martine Satre, mairesse de Danville, a souligné une certaine «incompétence et une absence totale de structure» par le passé.

«Ç'a pris deux ans pour avoir finalement les états financiers de 2021 vérifiés, les choses sont longues à résoudre à cause du chaos. Cette année, on devrait être à jour dans la comptabilité et les choses vont se placer.» — Martine Satre, mairesse de Danville

Isabelle Paradis, instigatrice de la pétition «Non à la hausse de taxes de 12,8 % des citoyens de Danville», lancée lundi soir et qui cumule, au moment d’écrire ces lignes, 177 signatures, ne comprend pas où est allé l’argent payé en trop pour les services d’égouts et d’aqueduc. «J’ai peur que les choses ne changent pas. On a vécu sensiblement la même chose en 2020 et on est encore là aujourd’hui. Entre 2018 et 2024, j’ai eu 67% d’augmentation. C’est nous qui écopons de ça, on paie pour les erreurs des autres.»

Bon nombre d’autres personnes présentes ont appuyé son point.

Georges Fréchette, qui n’a, selon lui, «pas de problème avec l’augmentation», dit ne pas être satisfait du montant total qui «accote celui que paient les gens qui habitent les centres-villes de Sherbrooke, Drummondville et Victoriaville qui, elles, ont des services».

«C’est normal que je paie ça? La Ville ne fait rien, les chemins ont besoin d’être réparés, les élus doivent s’occuper de la ville, mais là on paie pour rien.»

Pas de révision prévue

Certains contribuables avaient espoir que la municipalité réajuste le compte de taxes à la baisse. «Pour l’instant, on ne peut s’engager à rien parce qu’on n’a pas de revenu autre, donc on ne peut pas diminuer les taxes», a répondu Mme Satre.

Cependant, elle assure que la volonté de revoir certaines pratiques et de remettre en question certaines décisions existe. «On est plus à jour maintenant, c’est une préoccupation pour les prochaines années, ce n’est pas une situation qu’on vit de gaité de cœur.»

La mairesse n’a toutefois pas illustré ses dires, mais rassure les citoyens qu’ils ne paient pas pour des services qu’ils n’ont pas.