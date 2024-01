Enfin, plus de ski de fond et de fatbike

On compte plusieurs sites de fatbike en Estrie. Du nombre, Fatbike Lac Brompton vient d'ouvrir ses sentiers à Saint-Denis-de-Brompton. (Erick Labbé/Archives Le Soleil)

Fatbike

Fatbike Lac Brompton, à Saint-Denis-de-Brompton, annonce l’ouverture de ses sentiers, vendredi (19 janvier). L’endroit compte plus de 25 km de sentiers entretenus et fait notamment la location de vélos à roues surdimensionnées. Il est aussi possible d’y louer des raquettes.

Ski de fond

Le centre de ski de fond Quatre-Vallons, à Sainte-Catherine-de-Hatley, a ouvert ses pistes aux fondeurs. À la fin de la semaine, environ 95 % du domaine skiable était en «excellente condition».

Cette année, il compte une toute nouvelle piste familiale de huit kilomètres aller-retour, que l’on décrit comme étant «relativement plane» et de niveau facile pour toute la famille.

«La Beaupré» rend du même coup hommage au fondateur du centre, Gilbert Beaupré, aujourd’hui décédé.

La municipalité d’Orford compte un réseau de pistes de ski de fond entretenues à partir du parc de la Rivière-aux-Cerises. (Archives, Maxime Picard La Tribune)

À Orford, où la municipalité offre gratuitement l’accès à des pistes dans le coeur villageois, le réseau s’étend cette année. Les fondeurs qui fréquentaient le secteur Cherry River ont notamment accès à des pistes aménagées sur le terrain de golf du Manoir des Sables.

Patinage disco

Dans la municipalité de Saint-Claude, dans le Val-Saint-François, on offre maintenant une activité de disco patins sur la patinoire extérieure. Les vendredis soirs de janvier, la patinoire se transforme en piste de danse. Du chocolat chaud est distribué gratuitement à tous.