Les enseignants de l’Estrie approuvent l’entente de principe de justesse

Les membres du SEE avaient jusqu’à 16h30, jeudi, pour voter. Le conseil d’administration du SEE avait recommandé à ses membres de se prononcer en faveur de l’entente de principe mercredi soir.

«Notre perception des choses est que si on refusait, les collègues sur le terrain [auraient dû] s’engager de façon très importante dans une mobilisation qui est lourde et qui pourrait être longue pour réussir à obtenir des améliorations. Le contexte social nous amène à dire que la pénurie d’enseignants crée une pression sur la capacité qu’on a à ouvrir des groupes ou à donner plus de services aux élèves», mentionne le président du SEE, Richard Bergevin, à propos de la décision du conseil d’administration de l’organisation syndicale de recommander l’entente.

«L’engagement et la mobilisation que ça prendrait pour être capable de faire bouger ce gouvernement de façon significative par rapport à ce qui est là nous semblaient démesurés considérant qu’on avait déjà une entente quand même intéressante dans laquelle il y a des avancées», ajoute-t-il.

Les gains salariaux, les ajouts d’aide à la classe et les investissements en matière de composition de la classe sont quelques-unes des avancées se trouvant dans l’entente de principe, croit M. Bergevin.

«En termes d’avancées, il n’y a pas nécessairement une mesure phare. C’est-à-dire, une mesure où on peut dire que c’est vraiment la grosse amélioration, précise-t-il. Il y a quand même 4000 aides à la classe, c’est non négligeable.»

De l’argent pour des enseignants à mi-temps et des techniciens en éducation spécialisée supplémentaire dans les classes est notamment sur la table.

Donner des ressources aux équipes-écoles

C’est lorsque les ressources sont envoyées directement aux équipes-écoles que des solutions adaptées à la réalité des élèves peuvent être mises sur pied, selon le président syndical. « Dans cette négociation, il y a les ressources nécessaires pour que les écoles puissent faire des progrès. »

L’autonomie des enseignants est améliorée avec cette entente de principe. Ils pourront effectuer du télétravail lors de certaines journées pédagogiques et auront des journées pédagogiques qui leur seront réservées. « Les directions ne peuvent pas mettre de réunion ces journées-là. »

Un processus de réflexion pour les membres du SEE

Dans les derniers jours, les membres du SEE ont eu la possibilité d’assister à deux assemblées générales soit lundi et mercredi soir afin d’en apprendre davantage sur les ententes de principe sectorielles et intersectorielles. Les deux assemblées se sont étendues sur plusieurs heures, mentionne le président du SEE, Richard Bergevin.

La «grande déception» de cette négociation aux yeux de M. Bergevin est que les syndicats et le gouvernement n’ont pas réussi à s’entendre afin de «créer un automatisme pour déclencher des services» pour les élèves. Le leader syndical aurait aimé qu’une pondération à priori soit mise sur pied pour les élèves en difficulté afin de diminuer le nombre d’enfants par classe. «Certains élèves comptent pour plus qu’un. Il faut en tenir compte avant la création du groupe. On voulait avoir un mécanisme automatique lié à l’évaluation des élèves et de leurs différents [codes de difficulté].»

Il considère que le gouvernement a plutôt été un «adversaire» lors de cette négociation.

«Ce qu’on a gagné, on l’a arraché au gouvernement.» — Richard Bergevin, président du SEE

Pour que les enseignants arrivent à une entente, les syndicats de la CSQ doivent voter à la majorité en faveur de l’entente intersectorielle. Les syndicats membres de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) doivent faire la même chose pour l’entente sectorielle, explique M. Bergevin.

La période de vote à travers le Québec s’étend sur cinq semaines. La FSE et le front commun dévoileront respectivement les résultats provinciaux les 14 et 19 février.

Les autres syndicats en éducation de l’Estrie se prononceront dans les prochains jours.