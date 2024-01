Jacques Demers réélu préfet de la MRC de Memphrémagog

Sa nomination a été confirmée par un vote majoritaire mercredi soir, lors de l’assemblée ordinaire de la MRC. Celui-ci a été le seul qui fut présenté officiellement en séance, mais les membres avaient tout de même l’occasion de voter pour l’un des autres maires de la MRC dans le cadre d’un scrutin secret. Selon M. Demers, qui n’a pu être informé de la proportion finale de voix obtenues, la nouvelle a été accueillie dans une ambiance chaleureuse.

Élu municipal de Sainte-Catherine de Hatley depuis 2000, dont en tant que maire depuis 2005, M. Demers occupe également le poste de président de la Fédération québécoise des municipalités. Il préside aussi la Corporation Ski & Golf Mont-Orford.

En entrevue avec La Tribune, il confie amorcer ce nouveau mandat de deux ans avec la même passion. «Il y a plein d’opportunités qui viennent quand on aime ça. Les gens ont toujours été gentils avec moi. On m’a toujours confié des dossiers intéressants. Je me dis que je ne veux pas que les gens se tannent de moi dans quelque chose, mais quand on me donne de si beaux défis, il y a quelque chose de valorisant», note celui qui souligne l’engagement et le dévouement de ses collègues. «Un grand merci à eux», ajoute-t-il.

L’assemblée a également permis de composer le nouveau comité administratif de la MRC pour ce mandat. En plus de M. Demers et de la mairesse d’Austin Lisette Maillé, élue préfète suppléante, le comité rassemble Nathalie Pelletier, mairesse de Magog, Marcella Davis Gerrish, mairesse de North Hatley, Jody Stone, maire de Stanstead et Marie Boivin, mairesse du Canton d’Orford.

La MRC compte un total de 17 municipalités et regroupe 1 317 kilomètres carrés de superficie terrestre.