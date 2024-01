De l’espoir pour le centre sportif CBA de Val-des-Sources

Benoît Dionne, citoyen de Danville, ainsi que quelques autres utilisateurs du centre sportif ont créé un petit groupe de bénévoles pour essayer de sauver les sports à Val-des-Sources. «J’ai lancé un appel, le 4 janvier dernier, en écrivant une lettre sur Facebook, pour rassembler tous les gens qui ne voulaient pas perdre Sports CBA», explique M. Dionne.

Un appel de la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) a motivé une rencontre, le 10 janvier dernier, entre le comité de citoyens bénévoles et deux des propriétaires actuels pour entamer des discussions sur l’avenir et le maintien des activités sportives. «On a aussi fait pression pour que les gens viennent rencontrer le conseil municipal lundi dernier.»

Le comité a pu discuter avec les élus de la MRC des Sources, ainsi que ceux de la municipalité de Val-des-Sources pour analyser toutes les avenues possibles.

Selon Benoît Dionne, lors du conseil municipal du 15 janvier, entre 100 et 150 personnes étaient présentes pour entendre parler de l’avenir des activités sportives de Val-des-Sources. «Les élus ont confirmé que pour eux, le maintien des sports intérieurs est quelque chose d’important. Ils sont prêts à regarder l’ensemble des dossiers.»

Un marathon bien entamé

Une rencontre est prévue vendredi pour produire une analyse des états financiers du centre, ce qui orientera son avenir. La formation d’un OBNL ou d’une coopérative pourrait être une solution envisagée pour bénéficier d’aide gouvernementale. L’autre avenue, la plus espérée par les citoyens impliqués, serait un partenariat avec l’aréna Connie-Dion, cette dernière pourrait exploiter les deux complexes.

«C’est sûr que l’ensemble des municipalités environnantes devront aussi se positionner, comme la MRC est impliquée dans le processus, mais pour nous, il est clair que c’est un dossier régional plus qu’un dossier local puisque des gens de plusieurs municipalités autour utilisent les plateaux du centre sportif CBA. On invite les utilisateurs le plus possible à faire acte de présence dans les rencontres et les conseils.»

Le propriétaire actuel, Marc-Antoine Côté, aurait d’autres possibilités pour exploiter le bâtiment étant donné que le sport n’est plus rentable pour lui. «C’est triste un peu, pour les citoyens, de voir que les jeunes qui ont investi dans Sports CBA dans les dernières années ne peuvent plus affronter les coûts qui ne cessent d’augmenter», déplore Benoît Dionne.

Le comité de bénévoles ainsi que plusieurs autres citoyens comptent «faire avancer les choses le plus rapidement possible».

«Pour nous, affirme Benoît Dionne, ce sont de bonnes nouvelles qui apparaissent de semaine en semaine pour sauver le sport à Val-des-Sources. On vient de franchir le tiers du marathon.»