Payeurs de taxes mécontents trop nombreux; la séance du conseil de Danville reportée

En effet, à l’instar de Stoke, la grogne populaire sévit aussi à Danville depuis décembre, moment où le budget 2024 a été voté par le conseil.

Les citoyens reprochent à la municipalité de ne pas donner de raisons précises, mise à part l’inflation, pour justifier cette hausse du compte de taxes. Isabelle Paradis, instigatrice de la pétition «Non à la hausse de taxes de 12,8 % des citoyens de Danville» qui a été lancée lundi soir pour s’opposer à la forte augmentation, explique que les taxes ont augmenté, en sept ans, de 67 %, sans que les citoyens bénéficient de services supplémentaires inclus.

«La municipalité met beaucoup la faute sur l’ancienne administration. Oui, on paye pour les erreurs d’avant, mais on ne comprend pas où est allé l’argent de ce qu’on payait en trop avant.»

La citoyenne espère que la pétition, même s’il est difficile de rejoindre tout le monde comme elle est en ligne, puisse faire bouger les choses et que les élus revoient leur budget. «On les a élus, on a le droit aussi de dire notre mécontentement et de vouloir qu’ils nous écoutent.»

Mme Paradis compte déposer la pétition jeudi, au début de la séance, si le nombre de signatures est satisfaisant d’ici là.

Clarifications de la mairesse

Selon Martine Satre, mairesse de Danville, tout le monde a la même base de taxation de 12,8 %. Ce qui diffère, c’est que les gens au cœur de la municipalité auraient trop payé dans les dernières années pour les services d’eau et d’égouts. Leur hausse semble alors moins grande que ceux qui habitent en milieu rural en raison de la baisse de cette facturation.

C’est grâce à la nouvelle comptable avec laquelle la municipalité fait affaire que cette dernière a pu réaliser des calculs plus précis afin de se rendre compte de la facturation trop élevée. «C’est sûr que vu de l’extérieur, ça semble inéquitable, mais il s’agit simplement d’une correction d’une anomalie», explique Mme Satre.

Un autre des points que la mairesse souhaite préciser, c’est tout ce qui a rapport à la taxation pour certains services qui représentaient jusqu’à 38 % du coût total des dépenses. Normalement, selon elle, le coût tourne autour de 20 % ailleurs au Québec. La municipalité a donc demandé l’aide de gens du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) pour pouvoir se baser davantage sur la valeur foncière plutôt que sur le nombre de comptes de taxes, ce qui leur semblait plus équitable.

Cependant, Isabelle Paradis soulève que ces frais de services sont moindres cette année que l’année dernière.

Également, elle mentionne que rien n’a été fait à Danville, dans les dernières années, pour justifier une hausse de 12,8 %. Ce à quoi la mairesse rétorque que dans les prochaines années, des travaux d’importance auront lieu comme la reconstruction du garage, notamment. «Ce sont de gros défis à relever donc c’est important d’avoir une comptabilité plus précise et rigoureuse pour éviter les erreurs.»

Martine Satre incite les gens à aller s’informer et poser leurs questions aux conseils municipaux et non pas sur les pages Facebook, «pour avoir de vraies réponses», car lors de l’adoption du budget, aucun citoyen n’était présent.

Bien que plusieurs citoyens comprennent ces aspects, il reste plusieurs insatisfactions et plusieurs questionnements qu’ils comptent mettre sur la table jeudi soir lors du conseil municipal.