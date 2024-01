L’éclipse totale du 8 avril modifie le calendrier scolaire en Estrie

Le directeur général du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons (CSSHC), Martial Gaudreau, explique qu’initialement, la journée pédagogique était prévue le 12 avril. À la suite de recommandation de la santé publique, l’organisation scolaire a pris la décision de devancer le congé pour les élèves.

Cet été, le CSSHC a été approché par la santé publique. L’organisation a indiqué qu’il était possible de regarder une éclipse à l’oeil nu sans ressentir de douleur. «Il y a donc un danger pour les jeunes», souligne M. Gaudreau.

L’éclipse solaire totale se produira vers 15h30. Cela engendrait un enjeu en matière de transport scolaire, indique M. Gaudreau. «C’est l’heure où les jeunes sont dans les autobus. [...] Nos jeunes de quatre, cinq ou six ans, on ne voulait pas les mettre à risque et qu’ils regardent ça pendant huit minutes et qu’ils aient des lésions pour toujours», poursuit-il.

Des activités seront tout de même organisées pour les élèves. «C’est quand même une expérience unique. On a acheté des lunettes pour tout le monde. Pour les jeunes qui seront présents dans nos services de garde, des activités seront réalisées en lien aussi avec l’Observatoire du Mont-Mégantic qui est sur notre territoire.»

Des activités parascolaires liées à l’éclipse solaire seront aussi organisées au secondaire avec les enseignants de science, mentionne M. Gaudreau.

Du côté du Centre de services scolaire des Sommets, les cours sont aussi suspendus. «En raison des enjeux associés à l’éclipse qui coïncide avec la sortie des élèves et de leur déplacement en autobus, les cours seront suspendus. Le lundi 8 avril devient donc une journée pédagogique», mentionne l’organisation dans une communication envoyée aux parents.

Les services de garde seront ouverts lors de cette journée, «mais des mesures d’encadrement supplémentaires seront mises en place». Des activités reliées à l’éclipse pourraient être organisées dans les écoles, ajoute le CSSDS.

L'éclipse solaire totale du 8 avril 2024 (eclipsequebec.ca)

Jour de classe à Sherbrooke

À Sherbrooke, les élèves seront sur les bancs d’école le 8 avril.

Le service des communications du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke précise que des lunettes pour les élèves du primaire et du secondaire ainsi que pour le personnel ont été achetées. Elles sont déjà dans les écoles. Les lunettes en carton sont certifiées et répondent à des normes ISO, souligne le CSSRS.

«Nous allons donner l’occasion à notre personnel d’en faire un événement pédagogique et d’encadrer l’activité», ajoute le service des communications.