Le Syndicat de l’enseignement de l’Estrie recommande à ses membres d’accepter l’entente de principe

Les enseignants qui sont membres du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie ont jusqu'à 16h30 jeudi afin de voter sur l'entente de principe conclue entre le front commun et le gouvernement provincial. (Alain Dion/Archives La Voix de l'Est)

L’organisation syndicale en a fait l’annonce alors que ses membres sont appelés à se prononcer sur la question mercredi soir. Vers 18h30, lundi soir, 2100 personnes assistaient à l’assemblée virtuelle du SEE. Ce syndicat compte environ 3600 membres.

Le SEE recommande à ses membres de voter en faveur des ententes tant sectorielles qu’intersectorielles «considérant les avancées salariales, un premier mouvement en lien avec la participation de l’employeur au régime d’assurance et des améliorations et reculs patronaux au regard du fonds de pension».

Des améliorations restent à faire en ce qui concerne la tâche et les services aux élèves, selon le SEE.

Le vote sera ouvert jusqu’à 16h30 jeudi. Le résultat du scrutin sera donc connu jeudi en début de soirée.

En étalant la période de vote sur plusieurs heures, le SEE veut offrir du temps et de l’espace à ses membres afin qu’ils puissent échanger et réfléchir à propos de l’entente de principe.

Une assemblée de présentation de l’entente de principe a été réalisée par le SEE lundi soir.

L’entente de principe qui est sur la table prévoit que certains enseignants pourront toucher une augmentation de salaire allant jusqu’à 23,45 %. La composition de la classe et la tâche des enseignants sont aussi au cœur de l’entente.

Les enseignants de l’Estrie sont les premiers travailleurs du secteur de l’éducation à se prononcer sur l’entente de principe.