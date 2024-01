Le Carrefour de solidarité internationale lance un projet de coopération climatique au Mali

Il y a longtemps que le CSI œuvre en environnement, rappelle Étienne Doyon, co-directeur. Toutefois, un premier projet spécifique en environnement de cette ampleur est une première, avance-t-il. L’initiative vise du même coup à intégrer des pratiques agroforestières pour la production durable d’aliments.

Le projet se met en branle dans 12 communes rurales des régions de Dioïla, Ségou et Koulikoro.

Une des composantes clés du projet est la création de trois pépinières-écoles qui doivent produire 200 000 plants d’arbres fruitiers, forestiers et de fourrage.

Ces plants seront notamment distribués aux membres des intermédiaires locaux intéressés et ils pourraient aussi être vendus.

Le Carrefour de solidarité internationale (CSI) collabore avec des organisations maliennes, dont Kilabo, depuis plus de 30 ans. (Jocelyn Riendeau, Archives La Tribune)

Plusieurs organisations s’investissent dans ce projet, dont le Centre universitaire de formation en environnement et développement durable de l’UdeS (CUFE), Cultur’Innov de Saint-Camille et l’Association Kilabo, une organisation non gouvernementale malienne.

Les intervenants travailleront aussi avec des fédérations paysannes et des associations de femmes. Le CSI est un organisme de coopération internationale basé à Sherbrooke.

« Le renforcement de la sécurité alimentaire est plus que jamais une priorité », fait valoir Étienne Doyon, coordonnateur du projet.

« Les populations vulnérabilisées du Mali avec lesquelles nous travaillons depuis plus de 30 ans observent actuellement un recul dans les gains en matière de lutte à l’insécurité alimentaire causé notamment par la crise climatique, la forte inflation des commodités alimentaires et l’insécurité. L’agroforesterie représente une solution durable et accessible pour renverser la tendance liée au retour de l’insécurité alimentaire », explique-t-il également.

Étienne Doyon, co-directeur et gestionnaire du secteur international au Carrefour de solidarité internationale. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

L’initiative Janto Sigida La, des communautés mobilisées pour préserver l’environnement vise aussi à sensibiliser la population locale à l’importance de la protection de l’environnement et de la mise en place de systèmes alimentaires durables.

Janto Sigida La bénéficie d’un soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme de coopération climatique internationale.

En raison de la situation au Mali, les projets de solidarité internationale avec des stagiaires sont interrompus depuis 2012, mais les initiatives en lien avec les communautés locales, elles, se poursuivent.

Le CSI développe d’ailleurs depuis deux ans dans ce pays africain le projet Djonkoli kènè, l’espace des femmes et des jeunes pour s’entreprendre.