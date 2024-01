Magog bonifie son aide financière d’un million pour son prochain aréna

Dévoilé par le premier ministre François Legault en mai 2022, le complexe sportif à deux glaces était estimé à l’époque à 35 millions. Initialement, le fédéral, le provincial et le municipal devaient chacun payer 9 millions alors que l’OBNL devait débourser 8 millions.

En juin 2023, le projet avait toutefois été revu à la hausse pour 43 millions.

Sous la nouvelle distribution, le provincial augmentera sa subvention à 14,5 millions et la MRC de Memphrémagog offrira également un montant qui reste à déterminer.

Le Centre de services scolaire des Sommets cèdera de leur côté un terrain près de l’école secondaire de La Ruche qui sera utilisé pour l’aréna en échange d’heures de glace. La construction du projet devrait débuter à l’hiver 2025.

«En novembre dernier, nous avons lancé l’appel d’offres pour la réalisation des plans et devis et nous nous préparons à lancer une campagne de financement au printemps prochain pour finaliser les sommes nécessaires à la réalisation du projet», résume dans un communiqué Nyk Beaulieu, chargé de projet à l’OBNL, à propos des derniers avancements.

Avant d’aller de l’avant, la décision prise au conseil municipal de bonifier l’aide financière octroyée devra cependant passer par une approbation référendaire des Magogois. Le processus se déroulera les 23, 24, 25 et 29 janvier à l’hôtel de ville.

L'ancien aréna de Magog arrive à la fin de sa vie. (Jean Roy/La Tribune)

Un modèle « avantageux » pour Magog

Aux yeux de la mairesse de Magog Nathalie Pelletier, cet investissement était nécessaire et sera bénéfique à long terme pour les citoyens.

Par exemple, en laissant l’OBNL gérer l’aréna, la Ville fait des économies. «Juste les coûts de contrat, les coûts de construction, souvent, ça peut être moins élevés puisqu’il peut y avoir des négociations plus serrées quand ce n’est pas une organisation publique», illustre la mairesse.

Les alternatives d’assumer l’entièreté des coûts de construction du prochain édifice ou de payer les rénovations de l’aréna actuel auraient été plus coûteuses pour Magog, selon elle.

«Ce n’est pas juste un projet pour une municipalité, C’est ça qui fait en sorte qu’on a eu beaucoup de subventions.» — La mairesse de Magog, Nathalie Pelletier

Cet investissement dans la construction de l’aréna permettra également de centraliser les infrastructures sportives de la région pour mieux desservir Magog et la MRC de Memphrémagog et combler le besoin grandissant d’heures de glace.

En mai 2022, les plans de l'aréna prévoyaient couper 10 % du boisé pour la construction de l'aréna. (Fournie)

L’enjeu du déboisement considéré

Même si le terrain utilisé par l’aréna restera près de l’école secondaire de La Ruche, l’emplacement exact n’est pas encore officiel.

Au dévoilement du projet, l’OBNL souhaitait construire l’aréna à proximité de l’école pour faciliter l’offre de services. On prévoyait raser une partie des arbres du secteur pour y arriver.

En mai 2022, le président de l’OBNL, Jean-Guy Gingras affirmait alors que « uniquement 10 % du boisé sera détruit pour la réussite du projet ».

Deux ans plus tard, la situation est plus nébuleuse. « Ce que l’OBNL a décidé, c’est de laisser la porte ouverte aux gens qui font les plans et devis, explique Nathalie Pelletier. S’ils décidaient de déplacer [l’emplacement de l’aréna], le déboisement pourrait être encore diminué. »

« On sait que c’est quelque chose qui est très sensible, réitère la mairesse. On va voir avec la faisabilité du projet. »

D’après elle, l’emplacement exact sera déterminé « dans les prochains mois ».