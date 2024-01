Les horaires confectionnés par les employés au CIUSSS réduisent les départs de personnel

«Pour les préposés aux bénéficiaires, par exemple, on anticipe qu’il nous en manquera aux alentours de 540 d’ici 2025 à l’intérieur du CIUSSS», illustre le directeur adjoint des ressources humaines, communications et affaires juridiques de l’établissement, Marc-Antoine Rouillard.

Cette situation arrive alors que le programme de confection d’horaires Agili-T a, dans la dernière année, été déployé auprès d’environ le quart des employés du CIUSSS. Ce programme permet aux travailleurs d’être impliqués dans le processus d’élaboration des horaires.

Lancé en mars 2022 comme projet pilote touchant 350 employés, Agili-T s’inscrit aujourd’hui comme un maillon important de la stratégie du CIUSSS pour améliorer l’attractivité et la rétention, reconnaît M. Rouillard.

«Quand on regarde les motifs pour lesquels les gens quittent, deux thématiques qui reviennent souvent sont la conciliation travail-famille et l’horaire de travail. On est convaincu qu’il n’y a personne de mieux placé que l’employé pour concilier sa vie personnelle et son travail, donc c’est sûr qu’en l’impliquant dans la création de son horaire, il peut le faire selon ses contraintes et trouver des moyens de résoudre les problèmes avec son équipe de travail», dit-il.

Selon les résultats observés jusqu’à maintenant, la rétention du personnel est «7 % plus élevée» dans les secteurs où Agili-T est mis en place par rapport aux autres secteurs.

«Pour l’instant, la tendance est positive. On espère qu’elle va s’accentuer dans les prochains mois et les prochaines années», remarque Marc-Antoine Rouillard.

«On a vu aussi une diminution des absences de dernière minute d’environ 17 %. [...] Ceux qui ont, par exemple, un inconvénient pour lequel ils n’ont pas pu avoir une journée de congé, donc c’est un atout intéressant, continue-t-il. La diminution du temps supplémentaire obligatoire est aussi 20 % plus marquée qu’ailleurs.»

Les titres d’emplois qui ont le plus accès à Agili-T en ce moment au CIUSSS sont les infirmières, les infirmières auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires. Récemment, le programme a été déployé auprès d’intervenants à Val-du-Lac pour expérimenter sur sa compatibilité avec ces types d’emploi.

Le directeur adjoint des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CIUSSS, Marc-Antoine Rouillard. (CIUSSS de l'Estrie-CHUS/Fournie)

Manque à gagner

Elles auront besoin d’être bonnes, l’attraction et la rétention de main-d’oeuvre dans les prochaines années au CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Le Journal de Montréal révélait samedi que 3364 postes y sont présentement vacants dans tous les types d’emplois.

«Les postes vacants ne sont pas nécessairement le meilleur indicateur. On crée souvent plus de postes qu’il n’y a de besoins. Par exemple, si j’ai besoin de dix personnes sur une unité, je vais peut-être créer 13 postes pour en avoir trois pour pallier aux absences», met en garde M. Rouillard.

«En réalité, ce qu’il faut regarder, c’est le nombre de personnes qu’il nous manque, poursuit-il. Le manque est quand même important, je n’essaierai pas de m’en cacher.»

Outre le chiffre cité ci-dessus sur les préposés aux bénéficiaires, les données du ministère de la Santé et des Services sociaux montrent qu’il manque présentement près de 280 infirmières et infirmières auxiliaires au CIUSSS, par exemple.

En plus d’Agili-T, qui a récemment remporté le Prix d’excellence de l’administration publique, Marc-Antoine Rouillard souligne que le CIUSSS tente par plusieurs moyens, dont une meilleure planification estivale, d’améliorer la rétention.

Pour le programme de confection d’horaires, il explique qu’à terme, 10 000 employés pourraient y avoir accès dans les prochaines années.