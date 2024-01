La deuxième phase de la Politique de participation citoyenne à Magog est lancée

Le processus de la création d’une politique de participation citoyenne avait commencé en 2019 sous la direction de Vicki-May Hamm. «Nous nous questionnons sur les façons d’accroître la participation de la population dans la gestion des affaires municipales et de faciliter l’acceptabilité sociale de différents projets», résumait l’ancienne mairesse.

«Le conseil municipal de l’époque avait dit qu’il souhaitait consulter et impliquer davantage les citoyens. Les informer en amont de projets à venir», souligne la mairesse actuelle Nathalie Pelletier à La Tribune mardi matin.

Plusieurs années plus tard, la Ville de Magog a maintenant testé de nombreuses façons de faire et étudié leur efficacité. «Ça l’a servi ces consultations-là à bonifier des projets et les citoyens ont un espace d’influence dans l’appareil municipal, mais on a quand même quelques enjeux qu’on nomme. Ce n’est pas parfait.»

«La représentativité, cible la mairesse en premier parmi les choses à travailler. On a de la difficulté à rejoindre un grand nombre de personnes. Au niveau de la clarté du message, les gens ne comprennent pas que c’est une [consultation] de plus qu’on fait. [...] Uniformité, quand on reçoit un projet, on se demande [quelle méthode à utiliser]. Si c’est plus [une consultation publique], des portes ouvertes, des lettres. Ce n’est pas simple», cite Mme Pelletier.

«On veut faire bien les choses, mais des fois on manque de guide pour dire de quelle façon ce projet-là va être soumis à la participation citoyenne.» — La mairesse de Magog Nathalie Pelletier

Dans certains cas, il existe également un problème de confiance et de perception du processus alors que des citoyens croient souvent que «l’idée est faite» et que la participation citoyenne n’aura pas un réel impact.

Parmi la trentaine de projets qui ont reçu des événements de participation citoyenne, on compte l’ancienne usine Difco en 2020 ainsi que le projet d’aréna Memphrémagog, l’ancienne C.S. Brooks et le sauna flottant en 2022.

La prochaine étape complétée en 2024

Depuis le printemps 2023, la Ville de Magog travaille avec l’École de politique appliquée et département de communication de l’Université de Sherbrooke (UdeS) pour préparer la deuxième phase.

Celle-ci se concentrera à l’élaboration d’un «guide» permettant à Magog de mieux appliquer sa politique dans le futur et d’utiliser le bon outil pour chacun des sujets présentés aux citoyens.

Les représentants de l’UdeS s’attarderont à la préparation de ce rapport dans les prochains mois. «Ils veulent rencontrer 20 citoyens de Magog, note Mme Pelletier. Ils veulent avoir des entretiens confidentiels pour savoir qu’est-ce qui vous aiderait à vous intéresser davantage à la politique, qu’est-ce que vous trouvez que Magog fait moins bien.» Les intéressés auront jusqu’au 22 mars pour contacter l’équipe de recherche.

Le rapport de l’UdeS devrait être terminé à l’hiver 2024 avec une présentation aux citoyens des modifications à la Politique de participation citoyenne de Magog à la «fin 2024, début 2025».