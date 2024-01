L’incompréhension demeure à Stoke

Près de 250 personnes ont assisté à la séance spéciale du conseil municipal de Stoke de lundi pour poser leurs questions et avoir plus d'informations sur l'augmentation de 19,2% des taxes, « sans avoir de réponses claires » à l'issue de la soirée. (Sarah Gendreau-Simoneau)

Le conseil précise, d’entrée de jeu, qu’il «n’est pas confortable avec l’augmentation», mais qu’il «n’avait pas le choix d’aller de l’avant avec ça». Le conseiller Yannick Bédard ainsi que la directrice générale de la municipalité de Stoke, Anne Turcotte, ont précisé les grandes lignes du budget 2024 voté en décembre, avant une période de questions que les citoyens attendaient depuis quelques semaines.

La pétition contre la hausse des taxes, qui cumule au moment d’écrire ces lignes 580 signatures, a été déposée vendredi dernier et les membres du conseil en avaient pris connaissance avant la séance de lundi soir.

Certains points ont été clarifiés, rassemblant quelques morceaux du casse-tête dans la tête d’une poignée de Stokois, d’autres points demeurent flous pour plusieurs. Les raisons justifiant la hausse, entre autres, celle concernant les changements climatiques ne passent toujours pas.

«Le conseil n’a, selon moi, pas les capacités pour parler de changements climatiques. Il n’est pas expert en la matière», lance un citoyen, rajoutant d’adresser le problème aux autres paliers de gouvernement sinon la municipalité «va dans un mur».

La hausse du coût de déneigement est également revenue sur la table avec bon nombre de questions sur le sujet. Les citoyens ont de la difficulté à comprendre l’augmentation du déneigement et les soumissions. La municipalité sachant depuis un certain temps que le contrat de déneigement augmenterait de 26%, plusieurs citoyens ont questionné le maire, Luc Cayer, sur le délai pour recevoir les soumissions, qui a été beaucoup trop tard, selon eux, et sur le fait que la municipalité n’a pas semblé «vouloir chercher davantage et recevoir d’autres soumissions».

Quelques citoyens y sont allés de leurs recommandations, en invitant la municipalité à prendre en charge le déneigement. «Le contrat actuel de déneigement, sur trois ans, devrait être résilié pour que la prise en charge commence dès cet automne», affirme Omer Giasson.

Ce à quoi Luc Cayer répond qu’une étude a déjà été effectuée et que, finalement, le tout aurait un coût semblable. «On va toutefois étudier la recommandation et apporter les changements qu’on peut faire, pour ce qui est du déneigement dans les prochaines années.»

Luc Cayer, maire de la municipalité de Soke, s'engage à consulter les citoyens pour connaître où ces derniers veulent prioriser les taxes, sans toutefois promettre que le conseil arrivera à réaliser toutes les demandes. (Archives La Tribune/Archives La Tribune)

Quelques municipalités autour de Stoke s’occupent déjà de leur propre déneigement, ce que plusieurs citoyens ont rappelé aux membres du conseil.

D’autres sujets chauds n’ont pas plu aux Stokois, notamment la portion de 35% que les citoyens doivent payer pour les fosses septiques et les égouts. «Ce n’est pas tout le monde qui a accès, chez eux, à ces services, mais tout le monde doit payer.»

Une augmentation prévisible

Plusieurs citoyens ont relevé que la municipalité, au courant de l’année, et même avant, aurait pu prévoir cette augmentation et aurait pu effectuer les coupes et les actions nécessaires pour l’amortir. «On a regardé toutes les avenues possibles et nous arrivions à cette issue, explique le maire. Ce n’est pas de gaieté de cœur qu’on fait ça, on subit aussi les conséquences.»

Les Stokois, lundi soir, ont également manifesté leur grogne face au «manque de considération des connaissances des citoyens» qui auraient pu être mises à contribution pour penser le budget autrement ou pour les questions de déneigement, entre autres.

«On aurait voulu être consultés pour peut-être avoir un pouvoir dans l’élaboration du budget, insiste Line Martin, citoyenne. C’était écrit dans le ciel que ça allait nous revenir en plein visage.»

Le conseil a réitéré plusieurs fois durant la soirée son souhait que les citoyens s’impliquent davantage et suggèrent des initiatives pour l’aider tout au long de l’année. «Cette année, je m’engage à vous consulter à savoir à quelle place vous voulez prioriser les taxes, mais ça ne veut pas dire qu’on va arriver à réaliser toutes vos demandes», affirme Luc Cayer.

Mme Martin, ainsi que quelques autres citoyens sont d’avis que la municipalité n’a pas tout envisagé pour réduire l’augmentation.

«J’ai eu une entreprise pendant plusieurs années. Quand on gère une PME, on gère chaque dollar et on est créatif. Je pense qu’il n’y a pas beaucoup de créativité de votre part», déplore Line Martin au conseil, ajoutant que les gens attendent plus de leurs élus. «Je n’ai pas senti de créativité ce soir, malheureusement.»

Pour cette année, la municipalité confirme qu’il est trop tard pour changer quoi que ce soit au budget, mais qu’elle révisera toutes les options possibles pour l’élaboration du prochain.