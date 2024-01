L’entente de principe sera présentée lundi soir aux enseignants de l’Estrie

C’est ce que confirme une source près du dossier. Cette augmentation vient du fait que la grille salariale et le nombre d’échelons ont entre autres été revus, indique-t-on.

Les enseignants qui sont au dernier échelon de l’échelle salariale, soit le seizième, verront passer leur salaire de 97 549$ annuellement en avril 2023 à 109 151$ en avril 2027.

Plusieurs millions de dollars seront investis dans la composition de la classe selon un document dont La Tribune a obtenu copie. Il s’agissait de la priorité numéro un du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie (SEE) durant la négociation.

Environ 3,2 millions seront investis pour les classes difficiles au primaire dans les trois centres de services scolaires de l’Estrie. Pour les écoles secondaires, environ 1,3 million sera investi chaque année pour améliorer les milieux difficiles.

Ces sommes pourraient notamment se manifester par l’ajout de techniciennes en éducation spécialisée, de co-enseignantes, de groupes ou d’enseignants, selon le document consulté.

Alors que les besoins pour les classes d’accueil sont de plus en plus grands dans la région, le gouvernement débloque 5,7 millions pour l’accueil des immigrants et des allophones à travers la province. Ce montant sera destiné à favoriser l’intégration de ces élèves sur les bancs d’école de la province.

Des aides à la classe seront aussi ajoutées dans certaines classes préscolaires et primaires du Québec. L’objectif est d’alléger la tâche des enseignants en classe, selon le document obtenu. Dès 2024-2025, 144 aides à la classe pourraient s’ajouter en Estrie.

Les membres du SEE se prononceront sur l’entente de principe mercredi soir.

Si les travailleurs de la fonction publique votent en faveur de cette entente de principe, la nouvelle convention collective s’étendrait du 1er avril 2023 au 31 mars 2028.

Pour obtenir une entente, les syndicats affiliés à la Fédération des syndicats de l’enseignement devront accepter le projet d’entente sectorielle à 50 % + 1. Les syndicats affiliés à la CSQ doivent également accepter le projet d’entente intersectorielle à majorité. La majorité des membres et des fédérations doivent se prononcer en faveur pour que l’entente se concrétise.

Plus de détails à venir.