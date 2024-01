«C’est de plus en plus clair et je ne sais pas ce qu’il manque au gouvernement pour le comprendre, mais le modèle des résidences pour aînés à but lucratif, ce n’est pas le bon à long terme», affirme-t-elle.

Pour elle, la solution réside dans le financement d’une offre de logements avec services à but non lucratif et dans la conversion des RPA en ce sens. «Ce qu’il se passe actuellement entraîne plusieurs situations difficiles à vivre et d’insécurité chez les aînés.»

Pour Québec solidaire, ces revendications sont sur la table depuis plusieurs années. «On connaissait déjà le problème, on le dénonçait déjà, assure Christine Labrie. La piste de solution du rachat de ces édifices pour les convertir en organismes à but non lucratif qui offre des services, c’est la seule voie de sortie pour moi.»

La députée de Québec solidaire Christine Labrie (Jacques Boissinot/Archives La Presse canadienne)

Le vieillissement de la population inquiète la députée qui qualifie le modèle actuel des RPA au Québec de «brisé».

La conversion en résidences à but non lucratif permettrait aux gens de rester où ils vivent. «C’est une solution durable qui reste abordable pour les gens.»

Mme Labrie énonce d’ailleurs que des exemples de ce type de résidence existent au Québec, mais qu’il s’agit d’une rareté. «Ici, à Sherbrooke, on a aussi un modèle coopératif avec la coopérative La Grande Vie. Ce sont ça les modèles qu’on devrait privilégier.»

Pour ce qui est de la diminution des services à la résidence privée pour aînés Le Monastère, à Sherbrooke, la députée assure un suivi avec le CIUSSS qui s’affaire à accompagner les résidents qui peuvent continuer de vivre sur place en recevant des services à domicile.

«Quand il y aura des fermetures de RPA, à l’avenir, parce qu’il y en aura d’autres, je voudrais voir le gouvernement les racheter et les convertir convenablement.»

Il n’a pas été possible de parler de la situation avec les députés caquistes Geneviève Hébert, Gilles Bélanger et André Bachand.

Cependant, le bureau de Mme Hébert nous a acheminé par écrit la même citation que la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, hier, soit que le «gouvernement met en place des mesures importantes pour freiner ces fermetures, dont de nombreuses aides financières» et que «les aînés sont protégés par le droit au maintien dans leur domicile lors des changements de vocation des immeubles, ce qui évite les déménagements».