Les Estriens plus touchés qu’ailleurs par la fermeture de RPA

Entre octobre 2022 et octobre 2023, 574 aînés de l'Estrie ont perdu leur logement en RPA suivant une fermeture. (Jessica Garneau/Archives La Tribune)

Ces données ont été colligées grâce à des demandes d’accès aux documents faites par l’Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic (AQRP) auprès des différents CISSS et CIUSSS du Québec.

À titre comparatif, le CIUSSS de la Capitale-Nationale rend des services à un peu plus de 766 000 personnes. Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, dans son dernier rapport annuel, indiquait avoir 507 208 personnes sur son territoire. Au prorata, on trouve donc 113 personnes touchées par une fermeture de RPA par 100 000 habitants en Estrie, contre 79 dans la région de la Capitale-Nationale.

L’AQRP fait état d’une douzaine de fermetures de RPA en Estrie durant la période de temps étudiée. La semaine dernière, La Tribune rapportait qu’une douzaine de RPA avaient fermé en région en 2023. Deux autres seraient en cours de fermeture en région, information que n’a pas voulu confirmer le CIUSSS de l’Estrie-CHUS mercredi.

Cette situation inquiète notamment en raison du nombre de places qui diminue avec ces fermetures. Or, comme celles-ci apportent chacune un afflux de personnes qui doivent être relogées. On se retrouve donc avec moins de places et des gens qui doivent se trouver un nouveau toit.

« Il commence à y avoir de sérieux problèmes quand vient le temps de reloger les gens. On pourrait ajouter à ça que l’itinérance commence à rejoindre les aînés, donc il y a peut-être un phénomène qui peut être un peu lié, sans qu’on puisse faire une corrélation directe », évoque le président de l’AQRP, Paul-René Roy.

Le CIUSSS n’a pas voulu libérer un porte-parole pour commenter la situation. Le service des communications de l’établissement a plutôt envoyé une déclaration écrite à La Tribune.

« En ce qui concerne le nombre de places disponibles, il est effectivement en diminution depuis la dernière année d’environ 1000 places. Malgré les fermetures dans la dernière année, il y a également des possibilités d’ouverture de RPA. [...] De notre côté, plusieurs travaux sont toujours en cours pour assurer de toujours offrir les soins qui répondront le mieux aux usagers. Depuis la pandémie, par exemple, nous remarquons une augmentation du nombre de personnes qui préfèrent demeurer à la maison et recevoir des soins à domiciles », écrit-on.

En Estrie, bien que le nombre d’heures de soutien à domicile soit en constante augmentation depuis 2019, la liste d’attente suit une tendance à la hausse. Selon les dernières données du ministère de la Santé et des Services sociaux en date du 4 novembre 2023, 3624 personnes étaient en attente d’un premier service de soins à domicile en région.

Le président de l'AQRP, Paul-René Roy. (AQRP)

Solutions

Néanmoins, Paul-René Roy juge que les soins à domicile sont une porte de sortie pour améliorer la situation des places en RPA, moyennant toutefois une offre de services suffisante.

« Ça pourrait aider beaucoup et devenir une autre façon d’envisager les soins », dit-il.

Autrement, M. Roy affirme que le développement d’habitations « sous forme de coopérative » pourrait avoir des retombées positives.

« Quand les propriétaires de RPA veulent transformer l’établissement en logements locatifs, le gouvernement pourrait mettre un certain nombre de conditions qui protégeraient les locataires », souligne-t-il.

L’AQRP demande ainsi à ce que soit incluse une clause dans le projet de loi 31 de la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, garantissant que « la condition essentielle serait que cette conversion s’inscrive dans le cadre du Programme d’habitation abordable du Québec afin d’accroître l’offre de logements abordables au Québec ».

Le cabinet de la ministre Duranceau n’avait pas répondu aux questions de La Tribune mercredi.

Dans une déclaration écrite, la directrice des communications de la ministre responsable des Aînés Sonia Bélanger a reconnu que le gouvernement est aussi « préoccup[é] par les fermetures de RPA ».

« Lors d’un avis de fermeture de RPA, nous avons modifié la loi en juin 2022 pour que le délai d’avis passe de 6 à 9 mois. Un accompagnement individuel est fait par les CIUSSS et les CISSS avec les résidents pour s’assurer que personne n’est laissé à lui-même. De plus, les aînés sont protégés par le droit au maintien dans leur domicile lors des changements de vocation des immeubles, ce qui évite des déménagements », note-t-elle, ajoutant que des compensations financières sont offertes aux personnes touchées.

Questionnée à savoir si des mesures uniques à l’Estrie sont envisagées compte tenu de la situation de la région, elle n’a pas offert de réponse.

À ce jour, il y a 8745 unités d’habitations en RPA en Estrie, pour un total de 11 283 places.