«Les Cantons-de-l’Est, on se trouve au cœur de cette trajectoire-là. C’est un peu inespéré… on fait un peu partie, par la bande, du top 52», commente la porte-parole de Tourisme Cantons-de-l’Est (TCE), Lysandre Michaud-Verreault.

L’an dernier, les Cantons-de-l’Est ont été la seule destination canadienne à figurer dans ce palmarès des endroits à visiter.

En se retrouvant dans la bande de totalité le 8 avril prochain, les Cantons-de-l’Est, dont le parc national du Mont-Mégantic, s’avèrent un endroit privilégié pour observer ce rare phénomène astronomique.

L'éclipse solaire totale du 8 avril 2024. (eclipsequebec.ca)

L’expérience de la totalité ne sera visible que depuis une centaine de kilomètres de largeur traversant le sud du Québec, selon le site eclipsequebec.ca.

Plusieurs hébergements affichent déjà complet dans la région, tandis que plusieurs groupes organisent des séances d’observation.

La publication du média new-yorkais pourrait avoir des retombées sur la visite des touristes américains, dont la présence est de plus en plus marquée après une absence liée aux contraintes de la pandémie.

Ce palmarès est publié alors que les membres de TCE anticipent une hausse de la clientèle américaine pour le reste de la saison hivernale.

Par ailleurs, le bilan de la saison touristique des Fêtes est mitigé, mais il a été moins mauvais que ce à quoi l’industrie s’attendait, note la porte-parole. Le début de la saison hivernale s’est fait en deux temps, avec un «début hâtif et encourageant», puis un redoux et de la pluie à l’approche des Fêtes.

Sans surprise, les activités de plein air ont été affectées.

«La météo défavorable a été bonne pour les spas, les activités intérieures, mais aussi les restaurants et des attraits comme le zoo, qui ont connu des hausses d’achalandage. Les Fêtes sont propices aux séjours de bien-être et détente; il s’agit du deuxième type de séjour le plus populaire pendant les Fêtes…» L’achalandage dans les hébergements est demeuré stable par rapport à l’année dernière.

C’est ce qui ressort d’un coup de sonde auprès des quelque 700 membres.

Les investissements en matière d'enneigement ont aidé les stations de ski de la région, dont Mont-Orford (notre photo), à tirer leur épingle du jeu, estime Tourisme Cantons-de-l'Est. (Mont-Orford)

Bilan mitigé pour le ski alpin

L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) a pour sa part fait état d’un bilan mitigé pour les Fêtes.

Selon l’association, cette période représente habituellement entre 15 et 20% de l’achalandage global de la saison.

Dans certaines stations du Québec, la baisse d’achalandage atteint même 50 %.

Toutefois, elle se disait optimiste pour la suite, d’autant que le cœur de l’hiver ne fait que commencer. Janvier et février représentent 40 % de l’achalandage global des stations de ski.

Or, souligne Mme Michaud-Verreault, les principales stations estriennes (Mont-Orford, Mont Sutton, Owl’s Head et Bromont montagne d’expériences) ont tiré leurs épingles du jeu grâce aux investissements importants pour l’enneigement, observe-t-elle. Elles ont connu un bon début de saison et un achalandage semblable à l’année dernière pour cette période.

Baisse des dépenses

En outre, les répondants ont observé une baisse des dépenses chez les visiteurs, une donnée que l’on ne peut cependant pas quantifier pour le moment. «On est dans un contexte inflationniste, il y avait des grèves aussi dans le milieu de la santé et de l’éducation.»

Quant aux prévisions d’achalandage pour le reste de la saison, les membres demeurent prudents.

«Ils prennent en considération le contexte économique un peu plus difficile. La majorité des membres prévoient que ça reste stable ou une baisse par rapport à l’année dernière…» On s’attend toutefois à une hausse du côté des visiteurs américains.

Les hébergements sont plus optimistes, en raison des taux d’occupation et de la clientèle corporative.

La région accueille environ trois millions de visiteurs pendant la saison froide annuellement.