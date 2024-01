Les Stokois exigent une révision du budget 2024 de la municipalité

La pétition en ligne «Non à une hausse inconcevable allant jusqu’à 19,2 % pour les taxes à Stoke!» affirme qu’il s’agit d’une «augmentation sans raison valable pour une municipalité offrant très peu de services».

Pour justifier ce point, la pétition fait mention des services que les gens n’ont pas comme les rues en terre non éclairées, le peu de transport en commun et le fait que la majorité des citoyens possède leur propre puits et fosse septique.

«On sait tout ça quand on vient s’établir à Stoke et on n’a rien contre la municipalité, mais les gens qui viennent ici savent aussi qu’ils vont payer moins cher à cause des services qu’on n’a pas. Là, si les taxes augmentent autant sans qu’on augmente les services ou la qualité de ceux-ci, ça ne fait qu’accentuer le mécontentement», explique une citoyenne.

La pétition fait mention du slogan de la municipalité, «C’est bon d’y vivre», en affirmant que «ce ne sera plus le cas s’ils abusent des citoyens de telle sorte».

D’autres municipalités de l’Estrie verront leurs taxes augmentées cette année, mais les Stokois ne comprennent pas le grand écart entre leur municipalité et les autres. Le maire affirmait, en décembre, que 61 % des augmentations de la municipalité sont des charges qui sont considérées comme incompressibles.

«On n’est pas d’accord avec ça, notent les citoyens. Il existe des solutions pour diminuer la hausse et la municipalité devrait se pencher là-dessus et revoir son budget.»

Sans raison valable

Les gens contestent d’ailleurs les raisons expliquées par le maire de la municipalité de Stoke, Luc Cayer, pour justifier cette hausse. Dans le communiqué faisant état du budget 2024, les «hausses de tarifs constatées au cours de l’année 2023 ainsi que les conséquences directes des changements climatiques sur les infrastructures municipales» sont interprétées comme étant les moteurs de la flambée des taxes.

Les gens ne semblent pas comprendre ce dernier point. «Les changements climatiques, il y en a partout, ce n’est pas qu’à Stoke qu’on en subit les conséquences et les taxes n’ont pas augmenté ailleurs pour cette raison», déplorent les citoyens, ajoutant que l’inflation et les coûts ont monté en flèche dans les autres municipalités également.

Luc Cayer précisait à La Tribune que «le déneigement est passé de 6500 $ du kilomètre à 8500 $ du kilomètre» puisque Stoke ne fait pas son déneigement à l’interne. Cependant, les Stokois sont d’avis que la municipalité aurait dû retourner en appel d’offres pour son contrat de déneigement.

«Des solutions existent comme s’équiper d’accessoires de déneigement pour les camions que Stoke possède déjà ou encore louer des camions. La municipalité a des employés pour faire le déneigement comme ça se fait ailleurs avec des contrats du ministère des Transports du Québec, ce qui ferait un revenu supplémentaire», proposent les citoyens de la municipalité.

Ces derniers se déplaceront pour aller contester le budget 2024 au premier conseil municipal de l’année le 15 janvier prochain.

La pétition compte, au moment d’écrire ces lignes, 410 signatures.