Éducation: un accueil positif pour le plan de rattrapage en Estrie

Le plan de rattrapage de 300 millions de dollars prévoit du soutien aux élèves qui ont été affectés par les différents jours de débrayage. Les écoles pourront organiser des activités de rattrapage pendant la semaine de relâche, les élèves auront accès à des mesures de tutorat supplémentaires et des cours d’été gratuits seront notamment offerts.

Le ministre prévoit que des enseignants, des enseignants retraités ou des étudiants en enseignement, offriront, sur une base volontaire et rémunérée, ces services.

Joint par La Tribune, mardi en avant-midi, le président du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie (SEE), Richard Bergevin voyait ce plan d’un bon œil. «On critique souvent le gouvernement, mais ma première réaction est positive. Il y a des montants substantiels qui sont investis pour des activités de rattrapage. Les enseignants qui vont y participer, ce sera sur une base volontaire.»

Une rémunération adéquate et une implication volontaire sont essentielles pour M. Bergevin. «Il faut que les [enseignants] soient bien payés et qu’on maintienne la notion de volontariat. Il ne faut pas non plus apporter une surcharge auprès de certains enseignants. À partir du moment où c’est sur une base volontaire et que les enseignantes seront rémunérées pour le temps qu’ils vont réaliser, on salue le projet.»

À première vue, le président du Syndicat des professionnelles et professionnels de l’éducation de l’Estrie (SPPEE-CSQ), Martin Côté, voit aussi positivement les mesures annoncées. «C’est positif de voir qu’il y a une préoccupation du gouvernement. [...] Ça va diminuer un peu la pression.»

Échéancier du plan de rattrapage

Lors des deux prochaines semaines, les écoles devront identifier les élèves qui ont besoin d’aide supplémentaire et les parents de ceux-ci devront être avisés d’ici la fin du mois de janvier.

«On ne fera pas du mur-à-mur, les besoins sont différents d’une école à l’autre, d’un centre de service à l’autre», a indiqué le ministre Bernard Drainville en ajoutant que ce sont les écoles qui sont les mieux placées pour évaluer les besoins des élèves.

Des difficultés pour offrir les activités de rattrapage pourraient survenir dans les plus petits milieux, selon M. Bergevin. «Je pense que c’est assez réaliste que des gens puissent se mobiliser. Pour l’instant, on n’a pas eu beaucoup de rétroaction de la part des enseignants, car [le plan] vient d’être annoncé. [...] Mes craintes sont peut-être pour les plus petites écoles. On le sait qu’en Estrie, si on sort de Sherbrooke, il y a parfois trois ou quatre profs dans l’école. C’est peut-être dans ces milieux que ce sera plus difficile parce qu’on peut avoir des milieux où il n’y aura pas de volontaires.»

Grâce aux sommes accordées par le gouvernement, M. Bergevin estime que les services adéquats pourront être mis en place pour le rattrapage en Estrie. «Nous, c’est huit jours que les élèves ont manqué, rappelle-t-il. Ce n’est pas le même enjeu global que d’autres milieux.»

Les centres de services scolaires et les directions d’école «auront la latitude nécessaire et seront responsables de déterminer les moyens qu’ils mettront en place avec les équipes-écoles pour aider les élèves à rattraper les retards», selon M. Drainville.

Élèves aux besoins particuliers

Les écoles devront mettre en place des mesures d’aide spécialisée pour élèves ayant des besoins particuliers.

Selon le choix des moyens mis en place par les écoles et les centres de services scolaires, «cette aide pourrait se donner à l’extérieur des heures de classe, par le personnel spécialisé, à de petits groupes d’élèves qui ont les mêmes difficultés».

Ainsi des organismes de lutte contre le décrochage, de persévérance scolaire et d’alphabétisation pourront bénéficier de fonds pour aider les élèves en difficulté. Des services d’accueil et de soutien supplémentaires seront également mis en place pour permettre aux élèves immigrants d’apprendre le français.

Des cours d’été gratuits seront offerts aux élèves de 4e et 5e secondaire dans les matières pour lesquelles des épreuves sont imposées.

Le ministre a indiqué que le calendrier pour les épreuves ministérielles sera ajusté, mais qu’il n’y aura aucun examen après le 23 juin.