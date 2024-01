Démission de la mairesse Daneau: Hatley tiendra une élection partielle en mars

D’après le directeur de la ville Justin Doyle, Mme Daneau «voulait continuer», mais la loi ne lui permettait pas de rester en poste tout en habitant à son nouveau domicile.

«C’est la seule et unique raison», affirme-t-il.

Conseillère municipale depuis 1999, Chantal Montminy prendra la tête de Hatley à titre de mairesse intérimaire d’ici l’élection partielle.

«La période de mise en candidature va débuter le 26 janvier et se terminera le 9 février. Le processus électoral va commencer dans les prochains jours et la date officielle pour le scrutin sera le 10 mars si on reçoit plus qu’une candidature», précise le directeur général à La Tribune mardi matin.