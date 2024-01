Le décès de l’homme d’affaires Vincent Renaud crée une onde de choc

« Son cœur a cessé de battre en début de soirée, chez lui, entouré de son épouse Sylvie et d’amis proches. Son décès provoqué par un malaise cardiaque a été aussi inattendu que fulgurant », ont annoncé sa famille et son équipe sur la page Facebook de l’entreprise, lundi en fin de journée. L’annonce a soulevé la consternation.

« Vincent avait 56 ans : il a eu une vie remplie et heureuse. Il a réalisé plusieurs rêves et des projets immenses. Il a marqué sa famille, sa communauté, et a nourri plusieurs amitiés riches et sincères. Son départ laisse un grand vide pour tous ceux qui l’aimaient. Son nom restera à jamais gravé dans la mémoire de ses clients et de la région », ont écrit ses proches.

COMMUNIQUÉ – Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre fondateur, Vincent Renaud, le 7 janvier. En fermant... Publiée par Boutiques Ski Vélo sur Lundi 8 janvier 2024

« C’est d’une tristesse épouvantable. C’est un monument dans cette industrie », a fait valoir Nicholas Mathieu, un ancien employé de M. Renaud et ami de l’homme d’affaires, à qui il avait parlé il y a environ deux semaines.

« Il était généreux, à l’écoute; c’est un bon vivant, un gars de passions [...] Je n’ai que de bons souvenirs. Il a une entière confiance envers son équipe. Il m’a fait un surprise party à mes 50 ans dont je vais me souvenir jusqu’à ma mort », raconte M. Mathieu.

L’homme avait la fibre entrepreneuriale : il avait 13 ans lorsqu’il a vendu ses premiers skis. Il était en affaires depuis 1990 à Magog. Les boutiques Ski Vélo comptent deux enseignes: une sur la rue Principale Ouest à Magog, la seconde à la station Mont-Orford. Il travaillait notamment avec sa conjointe, Sylvie Blanchet. Le couple a trois enfants.

Les réactions ont déferlé lundi en fin de journée.

Son frère, Robin Renaud, lui a rendu hommage sur Facebook. Son grand frère, a-t-il écrit, était « plus grand que nature », et il était aussi un fils et un père exceptionnel.

« Son parcours n’a pas été un fleuve tranquille. Audacieux, il a aussi dû composer avec certaines épreuves qui ne l’ont pas empêché de créer une entreprise aux racines solides », a-t-il écrit également. « Ouvrir une boutique de sport de calibre national dans un ancien supermarché au cœur de la plus belle ville du Québec était certes un tour de force. Et opérer la boutique du Mont-Orford était « son rêve de petit gars ». Vincent avait tant de souvenirs associés à la montagne de sa jeunesse », indique-t-il en le décrivant aussi comme un homme généreux et un ami sincère.

« Je suis littéralement sous le choc, a pour sa part commenté l’ancien animateur de radio Roger Laroche sur une publication de son Carnet du ski. Nous nous étions rencontrés il y a à peine quelques semaines à Sherbrooke au gré de nos emplettes hebdomadaires. Toujours aussi affable, il me racontait avec bonheur son récent long séjour au Portugal. Il saluait mon retour dans les Cantons et on promettait de se revoir prochainement. Le destin en aura cruellement décidé autrement... »

Tout en encaissant le choc, la famille et les employés des deux boutiques ont souligné qu’ils allaient assurer la continuité des opérations.